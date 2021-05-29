السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مخزن خمور مقلدة فى الوايلي

خمور
خمور

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن خمور مقلدة لماركات عالمية ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق لكسب أرباح غير مشروعة بمنطقة الوايلى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العـامة لمباحث القاهرة، بلاغا بضبط مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بناء على معلومات سابقة، مسئول عن مخزن خمور 34 سنة بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته مشروبات كحولية "خمور" مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة  بأية مستندات تدل على مصدرها مُثبت عليها استيكرات لماركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالية، 3060 زجاجة خمور "مختلفة الأنواع"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

امن القاهرة القبض صاحب مخزن خمور مقلدة أرباح غير مشروعة الوايلي

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«غرق أوكراني بدهب».. تفاصيل شهادة صديقه ومالك مركز الغوص

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب