القبض على صاحب مخزن خمور مقلدة فى الوايلي

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن خمور مقلدة لماركات عالمية ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق لكسب أرباح غير مشروعة بمنطقة الوايلى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العـامة لمباحث القاهرة، بلاغا بضبط مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بناء على معلومات سابقة، مسئول عن مخزن خمور 34 سنة بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته مشروبات كحولية "خمور" مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مُثبت عليها استيكرات لماركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالية، 3060 زجاجة خمور "مختلفة الأنواع"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.