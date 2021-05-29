د. شى يوه وين يكتب: نظرة على التعاون الثقافى فى الذكرى الـ٦٥ لتأسيس العلاقات بين الصين ومصر

تتمتع كل من الصين ومصر بحضارتين عريقتين، كما أن للتبادلات الثقافية بين الصين ومصر تاريخًا طويلًا ممتدًا من القدم ومستمرًا إلى يومنا هذا. ولقد دشن أسلافنا صداقة عميقة على امتداد طريق الحرير عبر الزمان والمكان، ولطالما ساد التسامح والتعلم المتبادل بينهما عبر نهر التاريخ الطويل. ومنذ العصور القديمة وصولًا إلى الوقت الحاضر، ظل البلدان والشعبان قادرين على فهم ودعم بعضهما البعض، كما ترابطت قلوب شعبى البلدين بشكل وثيق، وأمام مواجهة الصعوبات والعقبات التى لا حصر لها، ظل الشعبان يشدان بقوة على أيدى بعضهما البعض.

فى مارس عام ١٩٥٦، قام الوفد الثقافى والفنى الصينى برئاسة السيد برهان الشهيدى بزيارة مصر لأول مرة، حيث لقى ترحيبًا حارًا فى مصر، وقد وقع البلدان فى ذلك العام «اتفاقية التعاون الثقافى بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية» إيذانًا ببدء عهد جديد من التعاون والتبادل الثقافى بين البلدين.

وفى أبريل عام ١٩٧٩ قام وفد ثقافى مصرى بزيارة الصين، حيث وقع خلالها البلدان على خطة تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافى بين الصين ومصر، ووضع آلية لتوقيع خطة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثقافى على مراحل متتابعة، مما دفع بالتبادلات الثقافية بين البلدين للسير نحو طريق التنمية المؤسسية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف استمرار التوقيع على الخطط التنفيذية للتعاون الثقافى بين البلدين، كما أن التبادلات الثقافية الرسمية والشعبية بين البلدين أصبحت أكثر ثراء وتطورًا بشكل ثابت ومطرد.

فى ٢٩ أكتوبر عام ٢٠٠٢، تم افتتاح المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وهو أول مركز ثقافى كبير تفتتحه الصين رسميًا خارج البلاد فى القرن الجديد، وهو ما أرسى أساسًا متينًا لتعزيز التعاون والتبادل الثقافى بشكل شامل بين البلدين، وتوطيد وتعميق الصداقة بين الشعبين، وتطوير العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين أصبح التبادل والتعاون بين الصين ومصر فى مجالات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإذاعة والتليفزيون وغيرها من المجالات، حافلًا بالنقاط المضيئة، نخص بالذكر «العام الثقافى الصينى المصرى» ٢٠١٦، الذى كانت له أهمية عابرة للأجيال فى تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.

ففى ذلك العام، عقدت الصين ومصر أكثر من ١٠٠ نشاط فى مجالات الثقافة، والفنون، والنشر، والإذاعة والتليفزيون والسينما، والحوار الفكرى وتعليم الشباب ومجالات أخرى فى أكثر من ٢٥ مدينة ومقاطعة فى كلا البلدين. كما حضر رئيسا البلدين افتتاح العام الثقافى، وتبادلا رسائل تهنئة بمناسبة الحفل الختامى. فى هذا العام، دخلت الثقافة الصينية إلى حياة وبيت كل مصرى، وبدأ الكثير من المصريين يعرفون المزيد عن الصين، وتعمق حبهم للثقافة الصينية، حيث اتسع مجال التبادلات الثقافية بين الصين ومصر، وأصبحت الموضوعات أعمق، وامتد نطاق التبادل الثقافى ليشمل مجالات «الثقافة الكبرى».

هناك مقولة شهيرة فى مصر تقول: من يشرب من ماء النيل لا بد أن يعود إليه مرة أخرى. فى أوائل التسعينيات، عملت هنا لمدة ثلاث سنوات، وزرت الكثير من المعالم المصرية. إن الحضارة المصرية العريقة تستحق سمعتها الطيبة، وقد تركت بداخلى انطباعًا جميلًا لا يُنسى، وهذه هى المرة الثانية التى أعمل فيها «على أرض مصر»، حيث عشت هنا ما يقرب من سبع سنوات، وقرأت قصائد الشاعر المصرى الشهير أحمد شوقى وغنيت الأغنية الشهيرة «حلوة يا بلدى». وفى ظل انتشار الوباء كنت مفعمًا بالامتنان، وألفت أغنية «يدًا بيد» و«الصين ومصر تسيران سويًا»، هاتان الأغنيتان تعكسان قصة شعبى الصين ومصر فى محاربة الوباء والسعى معًا من أجل تحقيق النهضة العظيمة لمصر والصين، وقد شعر الكثير من الأصدقاء المصريين بالود والدفء بعد سماع هاتين الأغنيتين، وأعربوا عن سعادتهم البالغة، وهو ما أثر فىّ بشدة وأثار الدموع فى عينى مرات عديدة بسبب تأثرهم بمعنى الأغنية. أنا على يقين أن كل الصينيين الذين زاروا مصر يشاركوننى شعورى بأن هناك رابطًا تلقائيًا بين الصين ومصر، وصدى خاصًا لا يمكن أن يسرى إلا بين دولتين تشتركان فى حضارة يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

«الصداقة بين الأمم تكمن فى التقارب بين الشعوب»، لقد حققنا تقاربًا ملموسًا بيننا، وعززنا التواصل بين الناس، حيث أقمنا فعاليات «عيد الربيع الصينى»، و«مسابقة كأس حورس» للووشو بين الصين ومصر، ومسابقة المقال العربى «قصتى مع الصين»، ومسابقة الأغنية الصينية «مصر تتغنى»، ومسابقة «ترجمة الرواية الصينية المعاصرة لشباب المترجمين». كل هذه الفعاليات وغيرها أصبحت علامة مميزة للتبادلات الثقافية بين الصين ومصر، ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل شعبى البلدين، خاصة الشباب. ونحن نعمل بجِد على بناء جسور اتصال بين الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر فى البلدين، فقد جذبت سلسلة ندوات ومحاضرات «الصين فى عيون المصريين» و«رحلة الثقافة الصينية» اهتمام المسئولين والعلماء والمتخصصين فى مصر والصين، حيث تحدثوا فيها عن أحوال الماضى، وناقشوا شئون الحاضر، وقدموا اقتراحات للمستقبل، وطرحوا مقترحات إيجابية من أجل تطوير مستقبل العلاقات الصينية المصرية.

فى مساء الأول من مارس فى العام الماضى، توجهت الدكتورة هالة زايد، المبعوث الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى ووزيرة الصحة والسكان المصرية، إلى الصين لتقديم مساعدات طبية لمواجهة الوباء، وفى نفس التوقيت أضيئت ثلاثة من مواقع التراث الثقافى العالمى فى مصر، وهى قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان، بألوان علم الصين الأحمر ذى الخمس نجوم، للتعبير عن دعم الشعب المصرى الراسخ للشعب الصينى فى مكافحة الوباء، وقد كنت محظوظًا للغاية للمشاركة فى هذا الحدث، وكان هذا شرفًا كبيرًا لى.

وهذا الحدث قد أثر بشدة فى نفوس ١.٤ مليار صينى، وسوف نتذكر دائمًا هذه المساندة، على الرغم من أن شعبينا العريقين تفصلهما آلاف الأميال، إلا أن المشاعر الطيبة بينهما تشبه نهر اليانغتسى ونهر النيل، يجريان بلا انقطاع منذ آلاف السنين. فالعاطفة يمكن أن تتخطى حواجز الزمان والمكان.

التبادلات الثقافية بين الصين ومصر ليست فقط ذات أساس راسخ، بل أيضًا تتمتع بآفاق واسعة، فكلا البلدين من الدول النامية، وكلاهما يواجه مهمة مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطنى والثقافة الوطنية، وعلى مدار ٦٥ عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واصل البلدان تعزيز علاقاتهما السياسية، وتزايدت التبادلات الثقافية، ولا شك أن التبادلات الثقافية بين البلدين ستتعزز بشكل متزايد فى المستقبل، وسوف تتطور فى اتجاه أعمق وأوسع.

أتمنى أن تزدهر التبادلات الثقافية بين الصين ومصر، وأن تستمر الصداقة بين الصين ومصر إلى الأبد!