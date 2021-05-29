«من طبيب لسائق ميكروباص».. حكاية 3 وقائع تحرش وفعل فاضح أمام الفتيات

الأخلاق هي مراكب النجاة وبها تسمو الأمم أو تسقط، وما نشهده هذه الأيام نتيجة الاستخدام الخاطئ للتطور التكنولوجي والانفتاح في عالم الإنترنت الافتراضي الأمر الذي فتح علينا باب من الجهلة وعديمي الأخلاق الذين ينشرون أفعالهم الفاضحة لخدش حياء السيدات والفتيات في الطريق العام.

ففي حلوان، أثار فيديو لسائق «ميكروباص» تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضب الرأي العام بسبب أن السائق كان يستخرج عضوه الذكري لطالبة للتحرش بها وخدش حيائها، حال وجوده بدائرة قسم حلوان.

وقالت إحدى السيدات، في منشور عبر «فيس بوك» إن الموقف حدث أمامها وأفقدتها توازنها عند رؤيته، لافتة إلى أنه مشهد تقشعِر له الأبدان، وقد يكون له تأثير نفسي بالغ الخُطورة على الأطفال في حال رؤيتهم له.

وأضافت أنها سمعت من قبل عن حالات تحرش كثيرة وشبيه لهذا الفعل، ولكنها الأولى التي تشاهد فيها هذا المنظر، رافضة أن يتم الادعاء بأنه مريض نفسي، موضحة أنها لم تقم بتحرير محضر ضده بالواقعة، نظرًا لصعوبة الموقف وخجلها، وأن الغرض من التصوير هو فضح هذا الشخص.

بالفحص والتحري، أمكن للجهات الأمنية تحديد صاحبة الحساب، وتبين أنها "طالبة"، كما تم تحديد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" المُشار إليه، وأمكن ضبطه، وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأفاد المتهم أثناء التحقيقات بأنها كانت تثيره إثارة جنسية وهو لم يكن بوعيه حينها، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة بشأنه.

شاب يمارس العادة السرية في المترو

وهذا الأمر لم يختلف عما ارتكابه شاب منذ شهرين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق أمام فتاة.

وذكرت النيابة العامة وقتها أنها استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة»، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم.

فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وأكدت النيابة رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق، وفي إطار استكمالها، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

طبيب يرتكب فعل فاضح في «ميكروباص» بالزقازيق

وفي منطقة الزقازيق، تم القبض على طبيب بسبب اتهام فتاة له بممارسة العادة السرية وارتكاب فعل فاضح أمامها داخل الميكروباص، وتم إحالته للمحاكمة وحبسه.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه.

وأضافت الطالبة، أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها وآثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة تولت التحقيق وأحالته إلى المحاكمة.