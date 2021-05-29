محمد سمير.. إضافة قانونية قوية لمجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، عن إنجازاتها خلال الخمس سنوات الماضية، وكذلك خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة مجلس إدارة جديد للمجموعة، برئاسة حسن عبدالله وعضوية كل من الدكتور محمد سمير ومحمد السعدى وعمرو الفقى وتامر مرسى والدكتور أشرف سالمان.

وفي سياق ذلك، نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور محمد سمير صاحب مسيرة علمية قانوينة حافلة.

الدكتور محمد سمير عبدالصمد من مواليد القاهرة عام 1971، ويحظى بخبرة قانونية وأكاديمية واسعة، منذ حصوله على درجة الليسانس عام 1992 من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليستمر لاحقًا في مسيرته العلمية ليحصل على درجة الماجستير عام 1996 في القانون التجاري الدولي بدرجة جيد جدًا ضمن برنامج مشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون الفرنسية.

ولم تقف مسيرة محمد سمير عن هذا الحد حتى استطاع الحصول على درجة الدكتوراه عام 2000 بتقدير ممتاز من كلية القانون في جامعة مونبلييه الفرنسية، بجانب حصوله على شهادات ودورات علمية قانونية أخرى من جامعات مصرية وفرنسية.

ولاهتمامه الشديد بتعلم وتدريس القانون، استطاع محمد سمير أن يكون أستاذًا زائرًا بجامعة مونبلييه الفرنسية، وأيضًا يعمل محاضرًا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006 في برنامج "IDAI" المشترك بين جامعتى القاهرة والسوربون الفرنسية، كما يعمل محاضرًا بكلية الحقوق قسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة.

رحلة قانونية وعملية حافلة

وبجانب حب ومسيرة محمد سمير في تعلم وتدريس القانون اشتغل به أيضًا، فمنذ تخرجه عام 1992 عمل في مكتب المحامي فريد الديب لمدة عامين، ليتجه عام 1995 للعمل في مكتب الدكتور يحيى الجمل لمدة قاربت العام، واستمر في مسيرته العملية حتى أسَّس المكتب القانوني الخاص به عام تحت اسم "SAMIR LAW FIRM".

واكتسب مكتب الدكتور محمد سمير بعد تأسيسه سمعة واسعة نظرًا لخدماته المتميزة لعملائه، ما دفعه لزيادة مجال عمله تدريجيًا، وكذلك عدد موظفيه ذوي الخبرة العالية حتى أصبح يقدم الآن مجموعة شاملة من الخدمات القانونية لقطاع واسع من الخدمات المحلية وكذلك الشركات الدولية، في عدة مجالات من بينها الأمور المختصة بالقانون التجاري الدولي والمسائل المصرفية ومنازعات مكافحة الاحتكار واتفاقيات المشروعات المشتركة واتفاقيات الشراكة والمعاملات الصناعة البترولية وصناعة السياحة والترفيه والملكية الفكرية والصناعية والتحكيم التجاري والضرائب والعمل والتوظيف وتأسيس الشركات بجانب خدمات قانونية أخرى.

كما يعتبر الدكتور محمد سمير من أبرز المحامين والقانونين المتخصصين في المعاملات الصناعية والتجارية الكبرى والاتفاقيات التجارية الكبرى التي شارك في التفاوض بشأنها وصياغتها، ما أهله ليتولى أمر العديد من عقود المشروعات المشتركة وغيرها من المعاملات المبرمة في مصر، بما في ذلك اتفاقية "خطوط أنابيب نقل الغاز الأردنية وتوزيع الغاز الطبيعي المصري في الأردن".

ويحظى سمير بخبرة خاصة وطويلة في تقديم المشورة للعملاء حول جميع جوانب اتفاقيات المنازعات والتحيكم التجاري، فقد تلقى خبرة طويلة في باريس في هذا الشأن.

ويعمل الدكتور محمد سمير حاليًا كمستشار قانوني لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة المستقبل للإعلام، والمنصور للسيارات ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الوطني للتنمية، وشركة جلوبل للاستثمارات والمشروعات إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى.