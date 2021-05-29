كيفية تقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لكافة أشخاص ذوي الإعاقة التي تنطبق عليهم الشروط، ويجب على المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة التسجيل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب على المعاقين تسجيل البيانات بدقة، والتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة، وبعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، والتأكد من الإجابة بمنتهي الدقة، وبعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن المعاق، يجب الاحتفاظ به، بعد قبول الطلب يتوجه المواطن لمكتب التأهيل الذي قام المواطن المعاق باختياره، ومعه كل الأوراق والمستندات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي، بعد ذلك سيتم تحديد نوع ودرجة الإعاقة، إذا كان المواطن يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021

لديكم جميع المعلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، وهو (من هنا).

- ثم الضغط على أيقونة الإستعلام عن حالة الطلب، وبعد ذلك كتابة الرقم القومى الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث.

كيفية تقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن

- كتابة الرقم القومي، الاسم رباعى، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المركز، القرية، مكتب التأهيل، رقم تليفون المنزل للشخص ذوي الإعاقة ان توفر، رقم تليفون محمول الشخص ذوي الإعاقة ان توافر، الإجابة على سؤال "هل يوجد وصى"، عدد الأفراد المعاقين بالاسرة، الإجابة على سؤال "مقر استلام الخدمات المتكاملة".

- المستندات المطلوبة "صورة شخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي، ثم الضغط على استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالى.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

الشخص المعاق يجب أن يكون مصاب باحدي الإعاقات الأتية "الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون".

- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي".