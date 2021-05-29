السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله في كرداسة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره متوفى منذ أكثر من يومين وفي حالة تعفن داخل منزله بمنطقة باتا بدائرة مركز شرطة كرداسة، وكشفت التحريات الأولية عن أن الوفاة طبيعة ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص في حالة تعفن بمنطقة باتا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين العثور على جثة "عمر ع ش" في العقد الثالث من عمره متوفى داخل شقته وفي حالة تعفن، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفى أقروا بإقامته بمفرده وأن الوفاة طبيعية ونفوا وجود الشبه الجنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

 

لأجهزة الأمنية الجيزة جثة شاب لعقد الثالث أكثر من يومين كرداسة

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