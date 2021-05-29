«المتحدة».. 5 سنوات من التطوير

مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة حسن عبدالله.. والتحرك لطرحها فى البورصة

توسيع قاعدة المشاركة والتعاون مع شركات الإنتاج الدرامى فى مصر

توزيع إنتاج المسلسلات بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان

العمل على إعادة إنتاج «السباعيات الدرامية» وأعمال الـ15 حلقة

قرار بتعيين هيئة استشارية تضم ذوى الخبرة من خارج شركات المجموعة

إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية حديثة فى الربع الأول من 2022

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان: «٥ سنوات من التطوير»، وذلك لعرض الإنجازات التى حققتها طوال الفترة الماضية.

المؤتمر الصحفى بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الكبير الراحل سمير غانم، ثم عُرض فيلم مدته ٢٠ دقيقة استعرض التطوير الذى شهدته «المتحدة» منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن.

وشهد المؤتمر عرض أبرز التحديات التى تجاوزتها الشركة، وفى مقدمتها إصلاح منظومة الإعلام المصرى، والحفاظ على الهوية، ومواجهة السلبيات التى شهدتها المنظومة الإعلامية فيما سبق، والإجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها فى هذا الصدد.

وتضمن أيضًا إعلان استراتيجية التطوير المستمر فى «المتحدة»، واستعراض قائمة الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين، من خلال كبريات الصحف والقنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة لها.

وفى إطار هذه الاستراتيجية، تم الإعلان عن تعيين هيئة استشارية تضم ذوى الخبرة فى المجالات المختلفة من خارج تشكيل شركات المجموعة، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى فى تلك الشركات، وفتح باب التعاون مع كل المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل فى مجال الإعلام وخدماته.

وتشكل مجلس جديد لإدارة المجموعة، تولى فيه حسن عبدالله رئاسة مجلس الإدارة، فيما ضمت قائمة الأعضاء: محمد السعدى، وعمرو الفقى، وتامر مرسى، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور محمد سمير.

كما تم الإعلان عن البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الشركة فى البورصة المصرية، وتشكيل لجنة للاستثمار، ضمن محاور العمل المستقبلى لـ«المتحدة».

وفيما يتعلق بصناعة الدراما، شهد المؤتمر الإعلان عن «توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين، لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، مع توزيع الإنتاج الدرامى بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلًا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة، مثل حلقات السباعيات، وأعمال الـ١٥ حلقة».

وسيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، والتعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصرية، وهى: «العدل الجروب- سيل ميديا- الجابرى- آرت ميكر- روزناما- طارق الجناينى- ماجنوم- میدیا هب».

وأعلنت «المتحدة» عن سلسلة من الجوائز التى تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على كل المستويات، على رأسها مسابقة وجائزة «المتحدة لسيناريو الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال».

وتتضمن قوائم الجوائز الجديدة: جائزة فى مجال سيناريو الدراما التليفزيونية، وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، وجائزة تأليف دراما الطفل، وتحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، وجائزة قصص الأطفال، وتحمل اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة، وتحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

وكشفت «المتحدة للخدمات الإعلامية» عن نجاح المجموعة فى عبور تحدى تحويل الخسائر فى سوق الإعلام المصرية إلى أرباح، موضحة فى العرض الذى قدمته أن موسم رمضان ٢٠١٧ شهد تحقيق خسائر بلغت ٤٧٠ مليون جنيه، فيما شهد موسم ٢٠٢١ تحقيق أرباح وصلت إلى ٢٦٠ مليون جنيه.

وأعلنت الشركة عن إنشاء صندوق «المتحدة لرعاية العاملين فى مهنة الإعلام»، بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

ولم تقتصر خطوات التطوير على ذلك، فقد تضمنت أيضًا الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية حديثة، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات العالمية.

وبينت «المتحدة» أن القناة «ستقدم رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضعها فى مقدمة الاهتمام والنقاش العام»، كاشفة عن أنه من المخطط ظهورها فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ليكون جمهورها المستهدف المصريين والعرب، والناطقين باللغة العربية فى نطاق تغطية قمر «نايل سات»، وكذلك الناطقين باللغة العربية فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات «IPTV».

وخلال المؤتمر الصحفى، عرضت «المتحدة للخدمات الإعلامية» فيديو يستعرض جهود الشركة فى تطوير الإعلام داخل مصر، خلال الفترة الماضية، والإنجازات التى حققتها، سواء على مستوى هيكلة الإعلام، أو تطوير المحتوى، أو تطوير الكوادر الإعلامية، وعودة قوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى التصدى للشائعات والتخريب.

بدأ الفيديو بتأكيد أهمية دور الإعلام، قائلًا: «الإعلام عالم ساحر تديره مجموعة من المبدعين، لتوعية المواطنين بالحقيقة والتصدى لترويج الشائعات، يثقف المواطن ولا ينشر الجهل، يرفه الجمهور ولا يفسد الذوق العام.. الإعلام أداة قوية ومرنة للتأثير وتوصيل صوت من لا صوت له، فى إطار الحرية والمسئولية.. طريق تسير عليه نحو الإصلاح».

وتحدث عن وضع الإعلام قبل إنشاء «المتحدة» «كان ينفق على الإعلام أكبر من عائده، ما يثبت أن الاستثمار فى الإعلام سابقًا كانت له أهداف خبيثة، ما أدى إلى تراجع الدراما المصرية، ولم تصبح موجودة على خريطة الدراما العربية، لذا دخلت الشركة المتحدة لإعادة ترتيب المشهد الإعلامى بناء على طلب شعبى انطلق من ثورة ٣٠ يونيو».

وأوضح الفيديو أن هيكلة الإعلام المصرى ارتكزت على ٥ محاور، هى: الإصلاح الهيكلى لشركات الإعلام، وتطوير المحتوى، وعودة قوة مصر الناعمة، ومواجهة التخريب والشائعات، ودعم الصناعات المرتبطة بالإعلام.

وأشار إلى أن نجاح «المتحدة»، خلال سنوات قليلة، فى تحقيق إيرادات فى موسم الدراما ٢٠٢٠-٢٠٢١، تعد هى الأعلى فى تاريخ الدراما المصرية، كما أنها جعلت من الصورة، رسالة، وواكبت التطور التكنولوجى، وأنشأت منصات تكنولوجية حديثة، كما عقدت شراكات مع الهيئات الوطنية للحفاظ على التراث، وأتأحت هذه الأعمال على منصة «watchit»، ووضعت حدًا لسرقة المحتوى، كانت تهدر ملايين الجنيهات.

وأضاف: «الشركة نفذت أيضًا خطوة عملاقة فى تطوير تليفزيون الدولة، كما توسعت فى إدارة ترددات الراديو على إذاعة FM بشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، وطورت إذاعات (راديو النيل)، وأطلقت إذاعات (نغم) و(شعبى) و(هيتس)، التى أصبحت الأكثر انتشارًا، علاوة على استحداث إذاعة للرياضة لتغطية الفعاليات والأحداث الرياضية، كما طورت (راديو ٩٠٩٠)».

ونوه الفيديو إلى تطوير المحتوى الرياضى بإطلاق قناة «on time sports»، التى حصلت على حق نقل البطولات العالمية، كما طورت قناة «extra news»، لتقديم خدمة إخبارية وتحليل دقيق، وقدمت عبر قنواتها المحتوى الرزين والمضمون الصادق، واستطاعت أن تصل بهموم المواطنين للقيادة السياسية.

وشددت «المتحدة» على أن «حوكمة الشركات تعتبر من أهم المعايير التى يتم العمل بها، فهى تشكل عنصرًا مهمًا لتعزيز النجاح المالى والتنظيمى للشركات فى ظل العولمة وانفتاح الاقتصاديات والمنافسة الشديدة، وتعتبر مؤشرًا على المستوى الذى وصلت إليه إدارات الشركات فى الالتزام المهنى لقواعد حُسن الإدارة والشفافية والمحاسبة ووجود إجراءات لمنع الفساد، مضيفة: «إدارة الشركة القابضة تعمل على توصيف وإيجاد الإجراءات والهياكل التى تستخدم لإدارة شئون الشركات المختلفة».

ووعدت بالاستمرار فى التطوير والعمل المستمر على تعظيم الدخل وربحية المجموعة، تمهيدًا للطرح العام فى سوق المال، وإعادة ترتيب عمل الوكيل الإعلانى لتعظيم الإيرادات، والاهتمام بالعاملين فى كل الشركات ومنحهم أقصى مميزات استثمارًا فى مواردها البشرية.