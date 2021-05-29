تتزايد عمليات البحث حول تردد قناة mbc bollywood على نايل سات 2021، من جانب عشاق الدراما الهندية، حيث يرغب العديد من جمهور المشاهدين في معرفة التردد الجديد بعد التغييرات التى حدثت في بداية العام الجديد.

وتعتبر إم بي سي بوليوود، قناة متخصصة في عرض الأفلام والبرامج الهندية، تم تدشينها في 26 أكتوبر 2013، وحضر حفل الاحتفال نخبة متميزة من الفنانين الهنود، وتعتبر القناة تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط، كما تعرض القناة مجموعة من أحدث وأقوى إنتاجات بوليوود السينمائية المدبلجة إلى العربية.

تردد قناة mbc bollywood على نايل سات 2021

ويمكن متابعة ما تبثه القناة من برامج وأفلام هندية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي: 11938، الاستقطاب راسي vertical، معامل الترميز27500، معدل تصحيح الخطأ¾.

كما يمكن متابعة القناة عبر التردد الجديد أيضا: 11523.، معدل الترميز: 27500، كما تعرض على عرب سات من خلال التردد التالي: 11919 ، معدل أفقي 27500.

كما يمكن متابعة ما يذاع على القناة من خلال القمر الصناعي: يوتلسات، التردد: 11470، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، الاستقطاب: عمودي.



أبرز البرامج التي تقدمها قناة إم بي سي بولييود



تعرض القناة على مدار اليوم مجموعة متميزة من الأفلام والبرامج الهندية التي تهم المواطن العربي، حيث يحرص شريحة كبيرة من الجمهور المحب للدراما الهندية على متابعة ما تبثه القناة من أفلام ومسلسلات، وحظيت بنسبة مشاهدة عالية على مدار الفترة الماضية، ومن أبرز البرامج التي تقدمها: مع كاران، وبرامج طبخ، ومسابقات، وعرض الحفلات الشهيرة التي تقدمها السينما الهندية.

أبرز المسلسلات الهندية على إم بي سي بوليود

وبعد توضيح تردد قناة mbc bollywood على نايل سات 2021، سشار إلى أن من أبرز وأهم المسلسلا الهندية التي قامت القناة بعرضها الفترة الماضية، ولقيت قبولا من جانب الجمهور وحققت نسبة كبيرة من المشاهدات: من النظره الثانيه، للعشق جنون، لهيب الحقد، ومن الحب ما قتل، سحر الاسمر، العدو الحبيب، لكنه لي، يغمرني الشوق، هوس مايا، نصفي الاخر، غيت، وجودا أكبر، وغيرها من المسلسلات التاريخية التي تسرد حقبة من تاريخ الهند والعالم العربي.