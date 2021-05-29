السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص أنشأ صفحة على «فيسبوك» للترويج للأعمال المنافية للآداب

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية لإنشائه صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بهدف استقطاب السيدات والترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، بالاشتراك مع إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، أمكن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول)، بفحصه تبين احتواؤه على (رسائل ومحادثات متبادلة تدل على نشاطها المؤثم).

وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقرت بتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبإرشادها أمكن ضبط (6 سيدات "لثلاثة منهن معلومات جنائية")، وبحوزتهن (16 هاتف محمول "يحتوى على محادثات متبادلة تدل على نشاطهن المؤثم"- مبلغ مالى)، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهن المؤثم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية نشاء صفحة إلكترونية فيس بوك استقطاب السيدات لأعمال المنافية للآداب

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