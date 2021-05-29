الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها الطائرة المسيرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط من قبل ميليشيا الحوثي إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة لتهديد المالحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

وقالت "الخارجية الكويتية" في بيانٍ لها، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، وتحديًا للمجتمع الدولي وتقويضًا لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، تؤكد خطورتها والحاجة الماسة إلى تحركًا دوليًا سريعًا وحاسمًا لردعها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف العربي في بيانٍ له إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

من جانبها، أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك فيما استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وأدانت إطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها، بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.