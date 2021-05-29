السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد إعلان «المتحدة» جائزة قصص الأطفال باسمها.. 5 معلومات عن نعم الباز

نعم الباز
نعم الباز

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم تحت  شعار "5 سنوات من التطوير" عن سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية  والأطفال على كافة المستويات والذي انتهى قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التليفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، أما جائزة تأليف دراما الطفل، فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.


وللكاتبة الصحفية نعم الباز وهي من مواليد 23 يوليو 1935 بمحافظة القليوبية، أو ما توجت به من لقب "ماما نعم" من قبل الأطفال اللذين تربوا على قراءة اعمالها الموجه لهم باعتبارها مسئولة الأطفال بمؤسسة أخبار اليوم منذ عام 1964مع باب للطفل بمجلة الجيل حتى عام 1965؛ وإليكم أبرز 5 معلومات عن الكاتبة الصحفية نعم الباز:

ـ حاصلة علي ليسانس الآداب، قسم صحافة، جامعة القاهرة، عام 1964 ، دبلوم الإعلام من جامعة القاهرة، عام 1972 .
ـ قامت بإعطاء دورات تدريبية في لندن في أكبر دار نشر للأطفال والكبار والتي تصدر مجلات المرأة عامي 1971، 1973 . 
ـ من أبرز أعمالها للأطفال " حكايات للصغار من ماما نعم يرسمها الأطفال عام1984، وحياة سيد درويش تعليم ماما نعم ورسم أطفال مصرعام 1987، والأطفال ينقذون المدينة قصة يرسمها الأطفال، ومن أجلك يا صغير".
ـ لها العديد من الأبحاث والمؤلفات والإنتاج الأدبي: اشهرها "زوجات المشاهيرعام 1975، وسنوات الحب قصص قصيرة عام 1975، و ثائر تحت العمامة: الشيخ الباقوري عام 1988، و سعاد حسني: مشوار الشهرة والألم".
ـ عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

نعم الباز الدراما المصرية 5سنوات من التطوير المتحدة للخدمات الإعلامية جوائز المتحدة

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

محمد سمير.. إضافة قانونية قوية لمجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية»

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

هافيرتز يفتتح التسجيل لتشيلسي في مرمى مانشستر سيتي بنهائي الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب