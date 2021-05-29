بعد إعلان «المتحدة» جائزة قصص الأطفال باسمها.. 5 معلومات عن نعم الباز

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم تحت شعار "5 سنوات من التطوير" عن سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية والأطفال على كافة المستويات والذي انتهى قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التليفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، أما جائزة تأليف دراما الطفل، فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.



وللكاتبة الصحفية نعم الباز وهي من مواليد 23 يوليو 1935 بمحافظة القليوبية، أو ما توجت به من لقب "ماما نعم" من قبل الأطفال اللذين تربوا على قراءة اعمالها الموجه لهم باعتبارها مسئولة الأطفال بمؤسسة أخبار اليوم منذ عام 1964مع باب للطفل بمجلة الجيل حتى عام 1965؛ وإليكم أبرز 5 معلومات عن الكاتبة الصحفية نعم الباز:

ـ حاصلة علي ليسانس الآداب، قسم صحافة، جامعة القاهرة، عام 1964 ، دبلوم الإعلام من جامعة القاهرة، عام 1972 .

ـ قامت بإعطاء دورات تدريبية في لندن في أكبر دار نشر للأطفال والكبار والتي تصدر مجلات المرأة عامي 1971، 1973 .

ـ من أبرز أعمالها للأطفال " حكايات للصغار من ماما نعم يرسمها الأطفال عام1984، وحياة سيد درويش تعليم ماما نعم ورسم أطفال مصرعام 1987، والأطفال ينقذون المدينة قصة يرسمها الأطفال، ومن أجلك يا صغير".

ـ لها العديد من الأبحاث والمؤلفات والإنتاج الأدبي: اشهرها "زوجات المشاهيرعام 1975، وسنوات الحب قصص قصيرة عام 1975، و ثائر تحت العمامة: الشيخ الباقوري عام 1988، و سعاد حسني: مشوار الشهرة والألم".

ـ عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.