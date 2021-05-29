السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يونس شلبى.. المبهج

يونس شلبى
يونس شلبى

لا أحد ينسى يونس شلبى، ولا أدواره التى أمتعنا بها، فهو «منصور» ابن ناظر مدرسة المشاغبين، و«حيرم» المحامى البسيط الطيب فى مسلسل «عيون» لفؤاد المهندس، وهو أيضًا «بوجى» الطفل الشقى الذى عرفه الكبير والصغير فى الوطن العربى وتعلقا به. ولد النجم الراحل فى مثل هذا اليوم سنة ١٩٤١ فى المنصورة، والتحق بمعهد التمثيل عام ١٩٦٨، وهو الابن الوحيد لأبيه على ابنتين كان هو أصغرهم، ووالده كان تاجرًا وخسر كل أمواله فى التجارة ومات من الحسرة على أمواله، فى هذا التوقيت كان يونس شلبى فى الخامسة من عمره. منذ طفولته وهو يعانى، رغم كونه واحدًا من كبار المضحكين الذين رسموا البسمة على وجوه المصريين والعرب. بدأ مشواره الفنى منذ كان فى الصف الثانى الإعدادى بالمدرسة، ثم فى الثانوية، والتحق بمعهد التمثيل، وتعرف على زملائه الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد، ومن خلال المعهد قدّم مسرحية «مدرسة المشاغبين» التى لفت فيها الأنظار إلى موهبته الكبيرة. اقتحم يونس شلبى عالم السينما بأعمال مهمة ومميزة، منها ما لم يكن بطلًا رئيسيًا فيه، مثل دوره فى «الكرنك» و«إحنا بتوع الأتوبيس»، ومنها ما كان من بطولته مثل فيلمه الشهير «الفرن» الذى قدمه مع عادل أدهم ومعالى زايد، واتجه بعد ذلك إلى أفلام المقاولات مثل «العسكرى شبراوى»، «ريا وسكينة»، «سفاح كرموز»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية مع بدايات القرن الجديد، إذ أصيب بأزمة قلبية، وتكفّلت الدولة بعلاجه حتى انتقل إلى جوار ربه فى ١٢ نوفمبر عام ٢٠٠٧.

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

عيش بكرامة.. «حياة كريمة» تُنقذ المطلقات فى القرى: «الدولة حمتنا من التنمر»

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى