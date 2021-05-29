يونس شلبى.. المبهج

لا أحد ينسى يونس شلبى، ولا أدواره التى أمتعنا بها، فهو «منصور» ابن ناظر مدرسة المشاغبين، و«حيرم» المحامى البسيط الطيب فى مسلسل «عيون» لفؤاد المهندس، وهو أيضًا «بوجى» الطفل الشقى الذى عرفه الكبير والصغير فى الوطن العربى وتعلقا به. ولد النجم الراحل فى مثل هذا اليوم سنة ١٩٤١ فى المنصورة، والتحق بمعهد التمثيل عام ١٩٦٨، وهو الابن الوحيد لأبيه على ابنتين كان هو أصغرهم، ووالده كان تاجرًا وخسر كل أمواله فى التجارة ومات من الحسرة على أمواله، فى هذا التوقيت كان يونس شلبى فى الخامسة من عمره. منذ طفولته وهو يعانى، رغم كونه واحدًا من كبار المضحكين الذين رسموا البسمة على وجوه المصريين والعرب. بدأ مشواره الفنى منذ كان فى الصف الثانى الإعدادى بالمدرسة، ثم فى الثانوية، والتحق بمعهد التمثيل، وتعرف على زملائه الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد، ومن خلال المعهد قدّم مسرحية «مدرسة المشاغبين» التى لفت فيها الأنظار إلى موهبته الكبيرة. اقتحم يونس شلبى عالم السينما بأعمال مهمة ومميزة، منها ما لم يكن بطلًا رئيسيًا فيه، مثل دوره فى «الكرنك» و«إحنا بتوع الأتوبيس»، ومنها ما كان من بطولته مثل فيلمه الشهير «الفرن» الذى قدمه مع عادل أدهم ومعالى زايد، واتجه بعد ذلك إلى أفلام المقاولات مثل «العسكرى شبراوى»، «ريا وسكينة»، «سفاح كرموز»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية مع بدايات القرن الجديد، إذ أصيب بأزمة قلبية، وتكفّلت الدولة بعلاجه حتى انتقل إلى جوار ربه فى ١٢ نوفمبر عام ٢٠٠٧.