السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 24 مخالفة في حملة بسوهاج

جانب الحملة
جانب الحملة

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري حملة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ورفع الإشغالات من الطريق العام.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة، وتطبيق قرار الحظر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف "الشطوري" أن الحملة استهدفت المرور على شارع سيالة أولاد نصير منطقة العارف، منطقة المخبز الآلي، شارع المحطة، شارع الجرجاوية الرئيسي، منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، وأسفرت الحملة عن ضبط 24 مضبوطات مختلفة.

وأكد "الشطوري" على استمرار الحملات ليلًا ونهارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعودة انضباط الشارع العام، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأشار "الشطوري" إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع مركز الشرطة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ورفع الإشغالات من الطريق العام.

طريق اجراءات تنسيق ضبط سوهاج

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