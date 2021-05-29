السبت 29 مايو 2021
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عالم

الرئيس البيلاروسي يبلغ بوتين بتفاصيل حادثة طائرة رايان آير

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، تفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" التي هبطت بشكل عاجل في مينسك بالتفصيل.
وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك - "أن لوكاشينكو أخبر بوتين بالتفصيل عما حدث للطائرة.. وأنه لا يوجد شيء جديد، الجانب البيلاروسي قدم جميع المعلومات، على ما يبدو، إذا كانت هناك أي أسئلة إضافية سيكونون مستعدين لتقديم بيانات أخرى".
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "الوضع يتطلب من وجهة نظر موسكو دراسة عميقة وبناءة، دون استنتاجات متسرعة".
وبحسب قوله، فإن "سلسلة الاستنتاجات المتسرعة، التي قدمتها العواصم الأوروبية، بروكسل، توحي بالأحرى بأن هذا النهج لا يقوم على محاولة توضيح الظروف فعلا، بل يعتمد فقط على العواطف".
من جانب آخر، قال بيسكوف إن الطرفين لم يناقشا موضوع العملة الواحدة في البلدين، كما تحدثا بشكل غير رسمي وقاما برحلة على متن قارب.
ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم أمس الجمعة، وأجرى لقاء مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات، ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن "نمو التجارة بين البلدين هي بنسبة 18.4% وأنه من المهم الحفاظ على هذا الاتجاه".
على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة التنفيذية، السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، إن هناك ضغطًا غير معقول من الغرب على بيلاروسيا والاتحاد الروسي.
وأضاف ليبيديف: إن بلدان رابطة الدول المستقلة جيران، وبالطبع ستساعد بعضها البعض. وقد ظهر هذا بشكل خاص في الأيام الأخيرة، عندما نشهد ضغوطًا غير معقولة من الدول الغربية على حد سواء في بيلاروسيا وفي دول أخرى، روسيا. يسعدني القول إن رؤساء الحكومات وممثلي بلدان رابطة الدول المستقلة هذه الأيام في مينسك أعربوا بالإجماع عن دعمهم لشعب بيلاروسيا في هذا الوقت العصيب".
وأشار ليبيديف إلى أن بلدان رابطة الدول المستقلة قد دعمت وستواصل دعم بعضها البعض على الدوام. وقال: "وحدة شعوبنا هي قوتنا. وبالتالي يجب تعزيز هذه الوحدة والحفاظ عليها. أريد أن أقول مرة أخرى: شكرًا، أيها الأصدقاء البيلاروسيون الأعزاء".

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