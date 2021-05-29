كواليس تلقي حجاج عبدالعظيم خبر وفاة شقيقته على خشبة المسرح

تلقى الفنان حجاج عبدالعظيم أمس الجمعة، أثناء تقديمه لإحدى عروض مسرحية "أبوالعربي في ميشين إيمبوسيبل"، خبر وفاة شقيقته الكبرى والتي كان يعتبرها بمثابة أم له فاطمة حجاج عبدالعظيم.

ورغم تلقي حجاج عبدالعظيم الخبر إلا أنه أصر على استكمال عمله ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور وإضحاكهم وبالفعل نجح في ذلك، وأثناء إلقاء التحية للجمهور في نهاية العرض دخل حجاج في حالة انهيار وبكاء هستيري بعدما فقد السيطرة على التماسك أكثر من ذلك، خاصة وأنه كان يعلم بهذا الخبر في بداية العرض المسرحي وتظاهر بعكس ما بداخله.

وتدخل الفنان هاني رمزي ليقدم العزاء لحجاج عبدالعظيم ويشكره على إنسانيته وتماسكه وقوة إرادة منه ألا يضع صناع العرض في مأزق بسبب هذا الأمر الطارئ، وكل هذا ولا يفهم الجمهور شيء بسبب تفاجئهم لبكاء "حجاج" واحتضان هاني رمزه له كنوع من الدعم والمساندة وتقديم العزاء له.

وقرر المخرج تامر كرم توضيح الأمر للجمهور على خشبة المسرح خاصة وأن "حجاج" نجح في إضحاك الجمهور بشكل هستيري رغم ما يمر به من أزمة، فهذا إن دل فإنه يدل على حبه وإخلاصه لعمله وإنسانيته تجاه شقيقته الراحلة، واختتم كلامه مطالبًا الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة وبالصبر والسلوان لأسرتها وشقيقها الفنان حجاج عبدالعظيم.

وكان الفنان حجاج عبدالعظيم أعلن عن وفاة شقيقته فاطمة بعد انتهاء عرض مسرحة "أبوالعربي"، وذلك عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب حجاج عبدالعظيم منشورًا قائلًا: "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبدالعظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".

تدور مسرحية "أبوالعربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبوالعربي الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبوالعربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي "أبوالعربي في ميشين إيمبوسيبل" بجانب النجم هاني رمزي، كل من الفنانة داليا البحيري والنجم أحمد فتحي، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وليلى عزالعرب، وعمرو عبدالعزيز، والعرض المسرحي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.