السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيللي كريم: أحداث فيلم «200 جنيه» كثيرة ومتطورة وستعجب الجمهور

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم، إن أحداث فيلم (200 جنيه) كثيرة ومتطورة وستنال إعجاب الجمهور، كاشفة عن انطلاق التصوير مؤخرا في الديكورات الخاصة بالعمل.
وأضافت نيللي كريم - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن الفيلم تجربة سينمائية مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر، مشيرة إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة.
وأشارت إلى أنها متحمسة للتجربة لاختلاف قصتها وفكرتها الجديدة ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة ستعجب الجمهور ، مضيفة أن ما يهمها في العمل الفني هو السيناريو وموضوع العمل.
ولفتت إلى أن الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات وليست هناك شخصية أحب إليه من أخرى، مشيرة إلى سعيها الدائم على تغيير جلدها بتقديم شخصيات غير متكررة.
ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.
ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي ، وإسعاد يونس ، و خالد الصاوى، وآسر ياسين ، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، هانى رمزى، وأحمد رزق ، وتأليف أحمد عبد الله ، وإخراج محمد أمين.

وتدخل النجمة نيللي كريم خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسني وذلك بعد انتهاء إجازتها السنوية التي حصلت عليها نهاية رمضان المنقضي، بعد انتهاء تصوير مسلسلها السابق "ضد الكسر" لتدخل مغامرة أخرى من خلال فيلم جديد مع النجم هاني رمزي.

دراما سينمائية نيللي كريم فيلم 200 جنيه

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

عيش بكرامة.. «حياة كريمة» تُنقذ المطلقات فى القرى: «الدولة حمتنا من التنمر»

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى