السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شابين غرقا أطاحت بهما سيارة في مياه النيل بالعياط

غرق
غرق

لقي شابان مصرعهما غرقا في مياه النيل، اليوم السبت، بعدما اصطدمت بهما سيارة ملاكي أثناء تواجدهما أعلى كوبري قرية البليدة بدائرة قسم شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود غريقان بقرية البليدة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في اصطدامه بسور الكوبري والإطاحة بشابين تصادف وجودهما أعلى الكوبري، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لسرعة انتشال الجثتين، وتم التحفظ على سائق السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

 

شابان مصرعهما مياه النيل سيارة ملاكي العياط طاحت بهم السيارة

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