نواب «التنسيقية» يشاركون في مؤتمر «المتحدة للخدمات الإعلامية»

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من عمرو يونس عضو مجلس النواب، وسها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ونادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومحمود فيصل أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في المؤتمر الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ظهر اليوم، لإعلان إنجازات الخمس سنوات الماضية وخطة التطوير في الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر إطلاق منصات إعلامية متعددة، كما تم استعراض رحلة النجاح وكيف حولت الشركة المتحدة خسائرها منذ عام ٢٠١٧ إلى مكاسب عام ٢٠٢١، إضافة إلى إنتاج مسلسلات هادفة تليق بالمواطن المصري.

وناقش المؤتمر سبل الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص وشركات الإنتاج، والإعلان عن مجلس الإدارة الجديد برئاسة الاقتصادي حسن عبدالله، كما أعلنت الشركة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح من ٢٠ : ٣٠ % من أسهم الشركة في البورصة، وإطلاق منصة إخبارية إقليمية.