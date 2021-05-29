السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نواب «التنسيقية» يشاركون في مؤتمر «المتحدة للخدمات الإعلامية»

نواب التنسيقية بمؤتمر
نواب التنسيقية بمؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من عمرو يونس عضو مجلس النواب، وسها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ونادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومحمود فيصل أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في المؤتمر الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ظهر اليوم، لإعلان إنجازات الخمس سنوات الماضية وخطة التطوير في الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر إطلاق منصات إعلامية متعددة، كما تم استعراض رحلة النجاح وكيف حولت الشركة المتحدة خسائرها منذ عام ٢٠١٧ إلى مكاسب عام ٢٠٢١، إضافة إلى إنتاج مسلسلات هادفة تليق بالمواطن المصري.

وناقش المؤتمر سبل الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص وشركات الإنتاج، والإعلان عن مجلس الإدارة الجديد برئاسة الاقتصادي حسن عبدالله، كما أعلنت الشركة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح من ٢٠ : ٣٠ % من أسهم الشركة في البورصة، وإطلاق منصة إخبارية إقليمية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وفد نواب التنسيقية مؤتمر الشركة المتحدة مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

عيش بكرامة.. «حياة كريمة» تُنقذ المطلقات فى القرى: «الدولة حمتنا من التنمر»

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى