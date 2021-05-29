السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الصين تطلق مركبة شحن إلى الفضاء

مركبة شحن
مركبة شحن

أطلقت الصين، السبت، مركبة الشحن الفضائية (تيانتشو-2)، والتي من المقرر أن تلتحم بوحدة محطة الفضاء الأساسية (تيانخه) لتوصيل الإمدادات والمعدات والوقود.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة في بيان اليوم، أن الصاروخ (لونج مارش-7 واي 3)، الذي يحمل (تيانتشو-2)، انطلق من موقع الإطلاق على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية مساء اليوم بتوقيت بكين.

وكانت الصين أرسلت نهاية أبريل الماضي الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية، لتبدأ سلسلة من مهام الإطلاق الرئيسية التي تهدف إلى استكمال بناء المحطة بنهاية العام المقبل.

وستكون محطة الفضاء الصينية على شكل حرف T مع وجود الوحدة الأساسية في المركز وكبسولة مختبر على كل جانب، وسيتم عقب إطلاق مركبة الشحن الفضائية تيانتشو - 2 إطلاق المركبة المأهولة شنتشو-12 للالتحام مع الوحدة الأساسية، حيث سيكون على متن المركبة المأهولة ثلاثة رواد فضاء ويبقون في المدار لمدة ثلاثة أشهر.

كما سيتم إطلاق مركبة الشحن تيانتشو-3 ومركبة الفضاء المأهولة شنتشو-13 في وقت لاحق من هذا العام للالتحام مع تيانخه، وبعد ذلك سيبدأ ثلاثة رواد فضاء آخرين إقامتهم في المدار لمدة ستة أشهر.

وبعد خمس مهمات إطلاق هذا العام، تخطط الصين لست مهمات أخرى، بما في ذلك إطلاق وحدتي المختبر "ونتيان" و"منغتيان"، إضافة إلى مركبتي شحن فضائيتين ومركبتي فضاء مأهولتين، في عام 2022 لاستكمال بناء المحطة الفضائية.

بكين الصين مركبة علوم و تكنولوجيا الفضاء مركبة شحن

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