265 إصابة و73 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 265 إصابة جديدة، و73 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد.

وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم السبت: أن عدد الإصابات بـ (كوفيد-19) تستمر في الانخفاض في البلاد، كما يتلقى 452 مريضا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.

ومنذ بداية حملة التطعيم ضد الفيروس في رومانيا، تلقى أكثر من 4.2 مليون شخص اللقاح المضاد للمرض، من بينهم 3.5 مليون شخص تلقوا الجرعتين، بينما حصل نحو 70 ألف شخص في البلاد اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية: بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.