تفاصيل فيلم المغامرة والتشويق «luca» أحدث أعمال ديزني السينمائية

تشارك شركة والت ديزني العالمية خلال الموسم السينمائي بأكثر من عمل فني، لتعيش حالة من الانتعاشة الفنية بعد جائحة كوورنا التي اوقفت معظم الأعمال السينمائية العالمية والمحلية، وتستعد “ديزني” لطرح فيلم الرسوم المتحركة “luca” والذي طرحت إعلانه التشويقي خلال الفترة الماضية، وحقق نسب مشاهدات قياسية.



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ومن المقرر طرح الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار المغامرة والكوميديا خلال شهر يونيو المقبل بجميع السينمات العالمية بالتزامن مع عرضه بالسينمات المصرية، لتنافس الأفلام العالمية الافلام المصرية بشدة خاصة وأنها هب التي تسيطر حاليًا بدور العرض السينمائي.

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أحداث فيلم الانيميشن luca

وتدور أحداث فيلم الانيميشن الجديد “luca" حول صديقان من الكائنات البرمائية يعيشون أسفل أعماق البحار، ولكنهما يقررا أن يخوضا تجربة جديدة بالخروج غلى عالم البشر، وتتحول أجسامهم فور خروجهم من الماء إلى أجسام بشرية طبيعية مما يجعلهم يختلطون بهم بسهولة، ويخوضا مغامرة جديدة بعد تعرفهم على صديق جديد بشري وتتوالى الاحداث في غطار المغامرة والتشويق.

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وكانت أخر أعمال ديزني الفنية التي طرحت امس بجميع السينمات العالمية فيلم "Cruella" وتدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك ، حول فتاة تدعى "إستيلا" تقوم بدورها إيما ستون ، وهي فتاة ذكية ومبدعة مصممة على صنع اسم لنفسها بتصميماتها، تصادق زوجًا من اللصوص الشباب الذين يقدرون شهيتها للأذى، ويتمكنون معًا من بناء حياة لأنفسهم في شوارع لندن.

في أحد الأيام ، لفت ميل إستيلا للأزياء انتباه "فون هيلمان" أسطورة الموضة الأنيقة بشكل كبير والأناقة المرعبة، التي لعبت دورها "إيما طومسون" الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين ("Howards End" ، "Sense & Sensibility")، لكن علاقتهما تحرّك مسارًا من الأحداث والاكتشافات التي ستجعل إستيلا تحتضن جانبها الشرير وتصبح كرويلا الصاخبة والعصرية وذات العزم على الانتقام.

فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام ، كيربي هويل بابتيست ، مارك سترونج ، تيبر سيفرت كليفلاند، كايفان نوفاك، جون ماكريا، جيمي ديميتريو، نيامه لينش، أندرو ليونج، إد بيرش، ديلان لوي، بول بازيلي، أبراهام بوبولا ، ليو بيل ، نينيت فينش ، سارة كرودين، إخراج كريج جيليسبي، وتشارك في كتابته كلا من دانا فوكس وتوني مكنمارا.