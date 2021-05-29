خليفة حفتر لـ أعداء السلام: «إن عدتم عدنا»

أكد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن الجيش الليبي هو الذي يتم عبره استكمال باقي مؤسسات الدولة الليبية.

وقال حفتر في كلمته خلال الاحتفال الكبير بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة: إننا نطالب بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات دون مماطلة.

وتابع: “نحن ندعم المسار السلمي ونقول لأعداء السلام إن عدتم عدنا”، مردفا: “لقد بدأ مشوار السلام الذي فرضه جنودنا وأنه لا سلام مع الإرهاب والاحتلال والمرتزقة".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي يحتفل اليوم بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة التي انطلقت عام 2014م، ضد الإرهاب والجماعات الإجرامية، بتنظيم استعراض عسكري وصفته القيادة العامة بـ "الأكبر" في تاريخ ليبيا، فيما أكد فيه محامي سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، أنه يمكن لموكله الترشح للانتخابات المزمع عقدها وفق خارطة الطريق في ديسمبر المقبل، بعدما أسقط عنه القضاء الليبي عقوبة الإعدام.

وتحت شعار "الكرامة تنتصر على الإرهاب"، حضر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وجميع رؤساء رئاسات الأركان العامة النوعية، والهيئات والإدارات العسكرية، استعراضا ضخما في القاعدة العسكرية بنينا بمدينة بنغازي، ضم جميع الوحدات العسكرية، حيث شارك مئات الكراديس، وآلاف العربات المسلحة والدروع والصنوف الاخرى المدفعية من جميع الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وكان الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قال قبيل انطلاق الاستعراض: "إننا نقيم هذا الاستعراض لنبرهن للعالم أننا جاهزون لحماية الوطن"، مؤكدا أنه لا يراد به تهديد أحد وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.

وعشية هذا الاستعراض، شارك المشير حفتر عدة نشاطات رياضية وثقافية، نظمتها إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، احتفالا بهذه الذكرى، حيث شهد ملعب شهداء بنينا في بنغازي، احتفالا وعرسا كرويا كبيرا من خلال المباراة الاستعراضية لقدامى نجوم منتخبات الشقيقتين مصر وتونس بمشاركة أبرز نجوم الكرة الليبية الذين كانت لهم صولات وجولات في الملاعب العربية والدولية، حسب ما نقلت قناة "ليبيا الحدث".