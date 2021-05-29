حفتر: قادرون على خوض الحرب مجددا إذا عُرقل الاتفاق الدولي والانتخابات

أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أنهم قادرون على خوض الحرب مجددا إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات.

وطالب خليفة حفتر في كلمة له خلال عرض عسكري لقوات الجيش في بنغازي، بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات دون مماطلة قائلا: "ظللنا سنوات عديدة ندعم الحل السياسي السلمي حقنا للدماء وحفاظا على الممتلكات".

وأوضح القائد العام للجيش الليبي أنهم قدموا قوافل الشهداء في محاربة الإرهاب، كما أنهم لن يترددوا في خوض المعارك لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وتابع: "لنعطي براحا واسعا للحل السلمي العادل في ليبيا الذي يشترط خروج القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة طرابلس".

وشدد القائد العام للجيش الليبي على أنهم لن يترددوا في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا ما تمت عرقلته مؤكدا أن قوات الجيش تضمن حدود وسلام أراضي ليبيا والدفاع عن أمن شعبها.

كما أكد خليفة حفتر خلال مخاطبته لقوات الجيش أنهم هزموا الإرهاب في درنة وحققوا الأمن والسلام فيها.

عقيلة صالح يلتزم بإجراء الانتخابات

وفي سياق متصل، جدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، تمسكه بالموعد المقرر لانتخابات الرئاسة والبرلمان نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح، في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حيث تناول الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا حسب بيان لمجلس النواب.

وأكد عقيلة صالح، دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، مشددا على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، مشددا على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

كوبيش يحث الحوار السياسي على إقرار قاعدة الانتخابات

وكان يان كوبيش انتقد جلسات الحوار السياسي التي جرت منذ أيام بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه بدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي.

وقال يان كوبيش إن أغلبية كبيرة من أعضاء الحوار السياسي أعربت عن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات، لإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطيا وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.