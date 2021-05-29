«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

هددت حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم السبت، قوات الاحتلال الاسرائيلي، بقصف تل أبيب حال نفذت أي اغتيالات ضد قادتها من قبل قوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة: "لقد خضنا جولة جديدة على طريق التحرير ومعنا شعبنا المقاوم الذي لم يألُ جهدا في البذل والعطاء دفاعاً عن أرضه وبلده ومقدساته".

وأضاف أبو حمزة في كلمة له خلال مهرجان نظمته حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت في ساحة السرايا: " لقد سطرنا في هذه المعركة نصراً جديداً لشعبنا وإذلالاً لعدونا بدماء الشهداء الذين نعتز ونفخر ونرفع رأسنا عالياً بهم من أبناء شعبنا المجاهد ومن قادة ومجاهدي المقاومة".

كما وجه أبو حمزة كلمة للعالم أجمع أكد فيها أن “فلسطين لنا والقدس لنا، والأرض حتماً تكون إلا لشعبنا، والقدس قدسُنا قدسُ المسلمين المحررة”.

وأوضح أبو حمزة أن المقاومة خرجت من هذه المعركة بعدما هزمنا عدونا وقادة جيشه وغلاة مستوطنيه ولقناهم درساً عنوانه أن للقدس سيفٌ بتار، وأن المقدسات خط أحمر.

ولفت الناطق باسم السرايا إلى أن الكيان الصهيوني خرج من هذه الجولة مهزوماً بقيادة نتنياهو وغانتس وكوخافي ومن معهم من المرجفين.

وتابع أبو حمزة قائلا: "نقول لعدونا الأحمق أننا نمتلك الشعب الفلسطيني وعليه فليس لكم في فلسطينيا إلا الهزيمة والرعب وسيلٌ من المفاجآت التي تنتظركم وستقض مضاجعكم."

و أشار الى أن الكيان يحاول يائساً القضاء على شعب وضع نصب عينيه تحريرَ أرضه واسترداد قدسه من دنس المحتل الغاصب على خطى القادة الشهداء الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلح والقافلة الطويلة من الشهداء العظام.

وأشاد أبو حمزة بالثبات الراسخ لمقاتلي المقاومة الأشداء في ميدان المواجهة الذين سطَّروا أروع معاني الفداء في وجه أعتى سلاح جو في المنطقة.

وأضاف: "أحد عشر يوماً مضت والقدس تناظر سراياها وقسامَها ومقاومتَها، وهي تذود وتدافع بكل عزم وتصميم في مشهد لم يشهد التاريخ له مثيل، حينما خرجت إرادة شعبنا ومقاومته لتقول لا للاحتلال، ولا لتهجير سكان حي الشيح جراح، ونعم لوحدة فلسطين كل فلسطين".