محمد رمضان يكشف أسباب غيابه عن السينما الفترة الأخيرة

كشف النجم محمد رمضان عن أسباب غيابه عن الساحة السينمائية الفترة الأخيرة وذلك بعد آخر أعماله فيها من خلال الفيلم السينمائي “الكنز” الجزء الثاني والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم محمد سعد وأحمد رزق وآخرون ومن إخراج شريف عرفة .

وقال رمضان في تصريحات لـ"الدستور": "تعاقدت على أكثر من عمل سينمائي، ولكن الظروف الراهنة وخاصة انتشار فيروس كورونا، كانت وراء تأجيل التصوير، خاصة أن هذا الظرف أثر علي دور العرض السينمائية بشكل كبير، ومن المستحيل أن يغامر منتج بتقديم فيلم قوي وكبير في هذا الظرف الصعب، ولكن أوعد الجمهور عندما تعود السينمات بكامل طاقتها سأقدم لهم وجبة سينمائية قوية إضافة إلي أنني اقوم بقراءة عدد من السيناريوهات المختلفة تمهيدا لقرار اختيار واحد منهم للبدء في تصويره".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا أغنية فريساتشي والتي يتبرع بكامل أرباحها لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ وظهر محمد رمضان في الأغنية مع الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتحدث في الأغنية التي كتبها ولحنها فرغلي بلاكس عن معالم ثرائه وحياة الشهرة.