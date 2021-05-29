برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة مخاطر الزيادة السكانية

أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن معدل الزيادة السكانية فى مصر سنويا، ارتفع ليصل لـ2% سنويا، وهو ما يمثل ضغط كبير على المتطلبات التى تقع على الدولة لاستيعابها سواء فى تعليم أو صحة أو غيرها من القطاعات، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للعمل على حل هذه الأزمة بشكل فعال، خاصة أن تلك القضية تمثل مشكلة الساعة التى لازالت تؤرق الشارع المصرى وتهدد كافة مشروعات التنمية والإنجازات الأخيرة التى تقوم بها الدولة، خاصة وأن المواطن لن يشعر بالتنمية لطالما استمر التعداد السكانى فى ازدياد.

أضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات السبت، أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، لكن كل ذلك لن نشعر بها مع الزيادة المتسارعة للنمو السكانى وهو ما يتطلب تفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع وتطويع كافة الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.

وشدد بدر على أن كل ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب زيادة الوعى بتنظيم الأسرة ومدى أهميته فى الحد من الآثار السلبية لتلك الإشكالية وتأثيرها على الدولة التى تتمثل فى آثار اقتصادية ومجتمعية وصحيه وغيرها تعود بالسلب على الأسرة المصرية، بجانب تفعيل برامج للتقييم والمتابعة تتبع أثر التنفيذ على الأرض وقياس مدى التجاوب مع خطط تنظيم الأسرة .

كان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أكد أنه بعد التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووزارة الصحة، فقد تم الاتفاق على توفير مكان إضافي تابع للمحافظة بمدينة شبين القناطر لشحن كروت الغاز فى ضوء التكدس الكبير الذى يحدث بسبب وجود مكان واحد مخصص لهذا الغرض .

أضاف بدر أنه تم الاتفاق على توفير مكان آخر بمدينة شبين القناطر من أجل التطعيم بلقاح كورونا، نظرًا للمطالب المتزايدة من الأهالي، مشيرًا الى أنه وسيتم الإعلان عن الأماكن الجديدة عبر موقع المحافظة وصفحته على (فيسبوك).