السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علمية كورونا» تطمئن المواطنين: الفطر الأسود ليس من تبعات الإصابة بكورونا

حسام حسني
حسام حسني

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن وعى المواطنين خلال الفطرة الماضية هو السبب في مساعدة الدولة والقيادة السياسية المعنية في تحجيم انتشار فيروس كورونا خلال كل موجة يتعرض لها المواطنين.

وقال حسني في تصريحات لـ"الدستور"، إن عدم دخول مصر موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا أو موجات متتالية أخرى يتوقف على شيئين الأول هى استمرار تصدي المواطن للانتشار عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة طوال الوقت وخاصة في الأماكن المزدحمة.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن العامل الثاني يتوقف على تلقيح المواطنين وأكبر عدد منهم هو الذي يساهم في عدم انتقال الفيروس والتخفيف من حدة الأعراض والقضاء نهائيا على حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس وأعراضه، لافتا إلى أن مصر ستصبح من الدول المصنعة للقاح قريبا وهذا يساهم في توافر اللقاحات باستمرار.
وأوضح حسام حسني، أن الفطر الأسود ليس مرضاً جديداً، وهو غير معد ويصيب الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، مناشدا المواطنين عدم تناول أي أدوية تتسبب في نقص المناعة، وحذر من تناول بروتوكولات العلاج المستخدمة في علاج فيروس كورونا دون استشارة طبيب.

وأكد أن وزارة الصحة و السكان لم تجهز غرف عزل خاصة بحالات الإصابة بالفطر الأسود لأنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وغير معدي، مؤكدا للمواطنين أن الإصابة بالفطر الأسود ليست معدية ولا ينتقل من شخص إلى آخر، مؤكداً أنه موجود منذ قديم الأزل ويصيب الأشخاص التي تنعدم لديهم المناعة.  

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان حسام حسني علمية كورونا فيروس كورونا

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