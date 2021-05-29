التقديم على عدادات الكهرباء.. اعرف الخطوات

كيفية التقديم على عدادات الكهرباء، تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الفترة؛ حيث يرغب الكثير منهم في معرفة الطريقة، فقد يرغب الكثير من المواطنين في التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة للمحاسبة بالشكل العادي، خاصة بعد استجابة الحكومة لمد مهلة التقديم الإلكتروني حتى نهاية يونيو المقبل.

التقديم على عدادات الكهرباء

يمكن للمواطن الذي يرغب في التقديم على عداد كهرباء الدخول عبر الرابط التالي على موقع المنصة الموحدة للكهرباء: (من هنا)، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات للمواطنين المتعلقة بالكهرباء والفواتير والتوثيق والتقديم على عدادات الكهرباء الحديثة، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن.

إجراءات تقديم الطلب إلكترونيا للعداد الكهربائي

وفقا لما جاء عبر المنصة الموحدة للكهرباء، فإن التقديم إلكتروني يتم من خلال الرابط السابق، ويقوم المواطن باختيار خدمة طلب تركيب عداد قانونى، ثم يقوم باستكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي النهاية يقوم بإرسال الطلب.

كيفية متابعة الطلب المقدم على تركيب عداد الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء عدد من الطرق والوسائل التي يمكن متابعة الطلب المقدم على العداد الكهربائي من خلالها، وهي: سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكترونى نفسه، الإيميل الإلكترونى، رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

المستندات المطلوبة للتحويل للعداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء عدد من المستندات والأوراق للحصول على العداد الكهربائي، وتحميل صور ضوئية منها عبر الموقع، وتتمثل في التالي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية التي يقنط فيها المواطن.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل العداد إليها.

3- إيصال مرافق حديث مياه أو تليفون أو غاز.

4- دفع قيمة إيصال التقديم 50 جنيهًا.

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طريقة تقديم شكوى عن العدادات

وبعد معرفة طريقة التقديم على عدادات الكهرباء، أتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين طريقتين لتقديم شكاوى خاصة بالفواتير أو طلب العدادات أو خلافه تسهيلا عليهم من عدم الذهاب إلى المقار في ظل ما يمر به العالم من انتشار وباء كورونا المستجد وعدم التزاحم والتكدس لمواجهة الفيروس من خلال التباعد الاجتماعي.

ويمكن للمواطن تقديم الشكوى عن طريقة المنصة الموحدة للكهرباء أو رقم خدمة العملاء الموحد 121.