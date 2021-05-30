سيلينا جوميز تطلق مجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة

سيتمكن عشاق المكياج في الشرق الأوسط قريبًا من وضع أيديهم على علامة التجميل التي طال انتظارها، حيث أعلنت الممثلة العالمية سيلينا جوميز مؤخرًا أن خط مستحضرات التجميل الخاص بها "Rare Beauty" جاهز للتوسع عالميًا.

وتم إطلاق علامة التجميل لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في سبتمبر 2020، مع خطط للتوسع العالمي في صيف عام 2021 لتشمل بعض الدول العربية، وسيضم كل شيء من كريم الأساس والكونسيلر إلى مرطب الشفاه.

كما سيتم توسيعه ليشمل أستراليا والفلبين وتايلاند وسنغافورة وروسيا وجزء كبير من أوروبا.

وأعلنت "جوميز" لأول مرة عن إطلاق العلامة التجارية في عام 2020، وتدور حول "تحطيم معايير الكمال غير الواقعية"، حيث قالت في الفيديو الأخير على صفحتها الخاصة على "إنستجرام": "مهمتنا مع Rare Beauty هي مساعدة الناس على الاحتفال بفرديتهم"، كما تقول: "نحن جميعًا فريدون وهذا ما يجعل كل واحد منا جميلًا".

وعن شعار مجموعتها عبرت: "نادرة هي كلمة خاصة بالنسبة لي.. الأمر كله يتعلق بإلغاء الحاجة إلى الكمال.. يتعلق الأمر بالراحة مع من أنت، واحتضان من أنت، وحب من أنت وقبول نفسك.. أريد أن نتوقف جميعًا عن المقارنة وأن نبدأ في احتضان تفردنا".

كانت جوميز مدافعة متحمسة عن إيجابية الجسم والصحة العقلية، بعد أن اعترفت بأنها عانت من الاكتئاب والقلق في الماضي.

وأعلنت أن نسبة واحد في المائة من إجمالي المبيعات، بالإضافة إلى الأموال التي يتم جمعها من الشركاء، سيتم تخصيصها لصندوق "Rare Impact Fund" الذي يهدف إلى زيادة الوصول إلى موارد الصحة العقلية.

وتحتوي المجموعة على كريم أساس وبرايمر، وخافي عيوب، و32 ظلا لتناسب مختلف ألوان البشرة، وتحتوي أيضا على قلم تحديد سائل “Perfect Strokes Matte” ومجموعة "Blot & Glow Touch-Up" التي تم تطويرها للاستخدام أثناء التنقل.

وتطلق العلامة التجارية أيضًا مع بلسم الشفاه "Gratitude Dewy" بثمانية ألوان، وكريم الشفاه “Lip Souffle Matte” في 12 لونًا، وأحمر الخدود السائل بثمانية ألوان، وأكثر من ذلك.