السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شرب ماء دافئ.. نصائح جديدة من الصحة لمخالطي المصابين بكورونا

المخالطين لمصابي
المخالطين لمصابي كورونا

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف قدمت فيه عدة نصائح للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا.

قالت الوزارة في الإنفوجراف إنه يجب تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية كالأطباق والأكواب، وغسل الأيدي باستمرار، والمحافظة على نظام غذائي متوازن، المحافظة على مسافة متر بين أفراد العائلة، شرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة، تناول وجبات الطعام بشكل منفصل، وارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات. 

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحافظة على مسافة آمنة بين الأشخاص الآخرين.

وأعلنت الوزارة، الجمعة، خروج 778 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190254 حالة حتى أمس.

وزارة الصحة والسكان الحالات المخالطة فيروس كورونا

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