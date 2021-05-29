وزير خارجية الصين يدعو لإزالة العقبات أمام التعاون الثنائي مع بولندا

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم السبت إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وبولندا على أساس التعاون الثنائي في مكافحة تفشي مرض كوفيد-19، مع إزالة العراقيل والعقبات أمام التعاون الثنائي.

وقال وانغ -خلال لقائه مع وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، اليوم في مدينة قوييانغ جنوب غربي الصين- إن بلاده تولي اهتماما بالغا لدور بولندا على الصعيدين الدولي والإقليمي، وترغب في النظر إلى العلاقات الصينية البولندية من منظور استراتيجي وطويل الأمد، وتعزيز التعاون المربح للجانبين وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وضخ محتويات جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن ترحيب بلاده باضطلاع الجانب البولندي بدور أكبر في الشئون الدولية والإقليمية.

وأضاف وانغ أن الصين وأوروبا، باعتبارهما قوتين وحضارتين رئيسيتين في العالم، يشتركان في مصالح مشتركة واسعة، وهما شريكان وليسا متنافسين، مؤكدا أهمية تعزيز التفاهم بين الجانبين من خلال الحوار البناء والتمييز بين الصواب والخطأ على أساس الاحترام المتبادل، من أجل إزالة العراقيل والعقبات أمام التعاون الثنائي.

من جانبه، قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، إن بلاده تنتهج سياسة خارجية مستقلة، وتدرك وتحترم الحقوق والمصالح المشروعة للصين، وتستعد لبذل جهود نشطة للإسهام في التنمية الصحية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وكذلك التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.