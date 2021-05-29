«أصيب بالشلل بعد حادث».. «محمود» يستغيث بالمسؤولين لعلاجه ومساعدته ماديا

استغاث محمود فهمي زلابية، سائق سوزوكي يقيم بمدينة أشمون في المنوفية، بالمسؤولين لتوفير مصدر دخله له ومساعدته على ظروف الحياة، بعد تعرضه لحادث سير منذ 4 شهور وإصابته بشلل في العمود الفقري.

وقال «فهمي» إنه أجرى عملية جراحية فاشلة في رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه يقيم في منزل بالإيجار وليس لديه أي دخل مادي ومنذ أن مرض وهو يعيش على الاقتراض والسلف، ويعول بنتين الكبرى أولى إعدادي والصغرى في الصف الرابع الابتدائي، وليس لديه معاش أو أي مصدر دخل.

وناشد محمود المسؤلين بالتكفل بمصاريف علاجه ودفع مصاريف أولاده ومساعدته ماديا.