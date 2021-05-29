رئيس «القومى للترجمة» تكشف خطة المركز نحو الترجمات الإفريقية

كشفت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، عن استراتيجية المركز نحو الترجمات العكسية والتي تعكس توسع المركز في التحول إلى اللغات الإفريقية؛ وغيرها من الترجمات مثل ترجمات الطفل والتدريب والمسابقات والجوائز المتخصصة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن أبرز الآليات التى تتخذها فى هذا الصدد هي التواصل مع القطاع الإفريقي بوزارة الخارجية، فى إطار مبادرة "افريقيا تحكي" التى يطلقها المركز، إضافة الي المسار الموازى له بالتواصل مع الاساتذة المتخصصين مثل لغات "الهوسا والسواحلية"، وهي اللغات الاصلية للإبداع بالدول الافريقية؛ والتعاقد مع عدد من المترجمين للترجمة عنها بعيداً عن اللغات الإستعمارية بالقارة الإفريقية.

وأوضحت "سامي" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء يليه مراحل تالية فى إطار خريطة طريق تتابع عن كثب أبرز المستجدات المرتبطة بترجمة الأدب الإفريقي، على أن يتم البدء بترجمة المجموعات القصصية لمجموعة من الأدباء الافارقة؛ خاصة وأن المركز فى إطار استشكافي تجريبي لترجمة الأدب الإفريقي إضافة إلى التوجه إلى شباب المترجمين المصريين في القرى، في إطار مبادرة حياة كريمة.

يذكر أنه كانت قد اطلعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، على استراتيجية عمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وما تم تنفيذه من اعمال خلال الفترة من اكتوبر 2020 حتى الآن حيث تم تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لعدد 1700 كتاباً وتحديثها ، كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشرين 11 كتابا جديد، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة إلى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات.