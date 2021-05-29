باكستان والعراق يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأبعاد والقضايا الإقليمية والدولية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية: أن "باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع العراق وتحرص على تعزيز المزيد من الروابط التجارية والاقتصادية مع العراق".

وأكد قريشي أن هناك فرصاً هائلة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا التعليم وتطوير البنية الأساسية، وغيرها من المجالات المتنوعة.

وجدد دعم باكستان لسيادة العراق ووحدته السياسية وسلامة أراضيه، مشيدا بتضحيات الضخمة التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن كلا البلدين بحاجة إلى دعم بعضهما البعض في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه اتفق مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه قريشي، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار حسين- خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاتهما وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم السبت- أنه بحث مع نظيره الباكستاني، الذي يزور العراق حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ لاسيما تصدير النفط، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستانيّ، على أهمية تعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، خاصة النفطية والدينية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن العراق يحتضن حالياً 200 ألف زائر باكستاني، وأن بلاده تتطلع إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للعراق من أجل السياحة الدينية.