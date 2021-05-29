التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي عن شقق الإسكان الاجتماعي، يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن شقق الإسكان الاجتماعي، ونقدم لكم جميع المعلومات عن كيفية الاستعلام عنها، وتوفر الدولة المصرية لجميع المواطنين من الفئات التي تستحق الدعم، والفئات أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ومحدودي الدخل، شقق للإسكان الاجتماعي، تتناسب مع إمكانياتهم المالية، بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وأدميتهم، ويضمن لهم العيش الأمن.

وأصدرت الدولة المصرية، قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهورى رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية.

التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي عن شقق الاسكان الاجتماعي

لديكم كافة الخطوات بشأن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لصندوق التمويل العقاري، وهو من هنا

- بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

- ثم كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، وكتابة كلمة السر، وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

تعرف على خدمات موقع صندوق التمويل العقاري

- مركز خدمة المواطنين، والإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعي، ووظائف خالية، وحجز وحدات دار مصر، سكن مصر، جنه، والايجار والمناقصات.

- احسب دعمك، الاستعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، تقديم طلب وحدة سكنية.

- المشروعات المتاحة، ومشروعات سابقة جاري تسليمها، مشروعات مستقبلية، ونتائج فرز الإعلانات، مشروعات حالية.

- ووفر الموقع الإلكترونى خط ساخن، وهو ٥٧٧٧، و٥٩٩٩، و١١٨٨، و٠٩٠٠٧١١١٧، من ٩ صباحا إلى ٩ مساء.

- امتلاك معدات ثقيلا مثل ( لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء)

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي عن شقق الاسكان الاجتماعي، وخدمات صندوق التمويل العقاري، وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تدعم الدولة المصرية محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بتوفير لهم شقق للإسكان الاجتماعي.