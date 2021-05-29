3398 إصابة و7 وفيات بكورونا في بريطانيا

سجَّلت المملكة المتحدة 3 آلاف و398 إصابة جديدة وسبعة حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) في البلاد بلغ 39 مليونًا و68 ألفًا و346 شخصًا، فيما حصل 24 مليونًا و892 ألفًا و416 شخصًا على الجرعة الثانية.

التطعيم في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 63.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 23 أسبوعًا، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.49 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و30 حالة حتى الآن.

وسجَّلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و17 أسبوعًا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.