السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

محمد كمال: رواية «تمثال الخزف» تدور عن مأساة رجل خمسينى

صورة الغلاف
صورة الغلاف

صدر حديثًا عن دار مسار للنشر والتوزيع والبتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية “تمثال الخزف” للروائي محمد كمال.

من جهته، قال الكاتب محمد كمال في بيان صحفي: "إن الرواية تتحدث عن رجل خمسيني، يتجه إلى مقهى عقب انتهاء فترة عمله، اعتاد الارتياد عليه منفردًا، إلا ليلة نزل من سيارته الأجرة، نظر في ساعته، ثم ظهر رجلاً في عمره ودلفا معًا للمقهى، لنكتشف بعدها أنه توهم وجود ذاك الرجل، وكان السبب الرئيسي هو فقدانه لجزء من ذاكرته وتأثير ألزهايمر وكثرة الحمول التي يحملها على جسده، وأخيرًا شعوره بالحسرة لكونه لم يتخذ له صاحبًا.

 وأضاف كمال:" يتجه الرجل لداره، ليجد زوجته في انتظاره، ليتجاهلها ويتجه لغرفة النوم. يوهمها أنه نائم كي تنام. يتأكد من أنها نامت، يخرج للشرفة، ويستعيد مشاهد حياته منذ الصغر.

حيث ولد لأبوين فقيرين، حصل على معهد متواضع، اختار السفر لبلد عربي. عاد، تتبع أخبار الفتاة التي يحبها، غير محل إقامته، ليسكن بجوارها. ثم يتزوج منها وأنجبا ثلاثة أولاد وفتاة. 

 وتابع كمال: لكل ابن حكاية خاصة، لا ترهقه فقط؛ وإنما ترهق والديه معه، وبالأخص الأب، الابن الأكبر يشبه والده في الطباع، يفتتح محل لصيانة الهواتف النقالة، لا يصادق أحدًا ولا يحب أحدًا، وحين أتاه الحب، كانت من يحبها مرتبطة، لتبدأ مأساة ويقرر على إثرها عدم الاستماع لهذا النداء مرة أخرى.

 وأما الابن الثاني فهو ضابط شرطة، ينفصل من وظيفته ، لتتركه زوجته وأطفاله لتتزوج من جديد من رجل أربعيني في النهاية.

وأما الابن الأخير، يقرر السفر لأوروبا بعد اشتراكه في انقلاب حياة زميل له. ليتزوج هناك، ثم ينفصل عنها ويعود خائب الرجاء.

 وفي المشهد الختامي، يقرر الوالد (البطل) وقف القتال، وهجران تلك الحياة الحزينة ..

  ويقول الكاتب محمد كمال في مطلع الرواية: "طريق السعادة الوحيد لا يؤدي إليها".

تمثال الخزف محمد كامل رواية دار مسار بيان صحفي

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