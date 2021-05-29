الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة الخنجر بالجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش والمقاومة كبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش اليمني ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ عدة أيام، مؤكدًا أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين "مسيرين" بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أنه تم اعتراض زورقين مفخخين "مسيرين" مقابل ميناء الصليف اليمني جنوب البحر الأحمر، وتدميرهما قبل تنفيذ هجوم عدائي وشيك من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد طرق المالحة البحرية والتجارة العالمية من خلال إطلاق الزوارق المفخخة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ له أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الهجوم يأتي استمرارًا لمحاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد التحالف العربي، في بيانه، على اتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من تلك المحاولات العدائية، مؤكدًا التصدي للعمليات والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي.