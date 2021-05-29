«العدل» تواصل مشروع ميكنة المحاكم والتحول الرقمي

بعد تطوير محكمة الإسكندرية...

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، افتتاح أعمال التطوير بالمحاكم في إطار التحول الرقمي وميكنة المحاكم، وآخر تطوير محكمة الإسكندرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نواة التطوير في عهد المستشار عمرمروان، بدأت عقب توليه منصبه وزير للعدل، وعقد اجتماع مع الرئيس، وقال وزير العدل: «الرئيس السيسى سألنى بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة»، مستطردًا: «قلت له عاملين خطة لتطوير هذه المحاكم».

ووضعت الوزارة على خطة قصيرة المدى لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاء قاعات المحاكم، على مراحل لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، شملت تطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، على 3 مراحل.

واستهدفت المرحلة الأولى خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 1 مارس الماضي وتشمل محاکم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فتتمثل خلال الفترة من 2 مارس الماضي حتى 30 سبتمبر المقبل وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتای البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة، بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتی 31 مارس وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددها 91 محكمة ابتدائية وجزئية، وجار حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية.