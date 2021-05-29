جميلة عوض: فيلم «عروستي» يُعيد السينما إلى أعمال الرومانسية

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها انتهت من تصوير دورها بالكامل من الفيلم السينمائي الجديد “عروستي”، والذي يقوم ببطولته مع الفنان أحمد حاتم في أول تعاون بينهما، مشيرة إلى أنها سعيدة بذلك التعاون ومن المنتظر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة .

وأضافت جميلة عوض في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل رومانسي من الدرجة الأولى وهي نوعية من الأعمال السينمائية التي افتقدتها السينما في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن نوعية الرومانسية التي يقدموها في الفيلم مختلفة عن أي أفلام رومانسية قُدمت من قبل.

وكان قد انتهى فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "عروستى" للنجم أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، من تصوير المشاهد الاخيرة من العمل، وتضمنت المشاهد الأخيرة التي تم تصويرها للفيلم عن حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حاتم، وباقى فريق العمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأيام الحالية استعدادًا للعرض فى السينمات، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن.

فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وكانت آخر أعمال جميلة عوض حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة DMC العام الماضى، وشاركها البطولة نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وفراس سعيد وباسم مغنية وإخراج مريم أحمدى ذلك خارج الموسم الرمضاني الماضي؛ أما في موسم دراما رمضان فكان مسلسل حرب اهلية والذي قامت ببطولته الفنانة يسرا وقدمت فيه جميلة عوض شخصية تمارا الفتاة الحقودة.

بينما شارك أحمد حاتم مؤخرا في فيلم الغسالة، والذي حقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.