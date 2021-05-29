سامي مغاوري مدير أعمال مصطفى فهمي في «الحرير المخملي»

واصل الفنان مصطفى فهمي، تصوير مشاهد مسلسله الجديد “الحرير المخملي” الذي يخوض به المنافسة الدرامية “الأوت أوف سيزون”، والتي تنتمي لنوعية الدراما المطولة.

وقال الفنان سامي مغاوري في تصريح لـ “الدستور” إن صناع العمل أنهوا ما يقرب من 80% من مشاهد العمل، مشيرًا إلى أنهم يواصلون التصوير اليوم السبت داخل ديكور الفيلا القطرية والتي تعتبر الديكور الأساسي والرئيسي للمسلسل، خاصة أن أحداث العمل تدور في الأرياف، مؤكدًا أن العمل سيتم عرضه بالتزامن مع تصويره حيث من المقرر عرضه خلال الشهر المقبل.

ـ شخصيات سامي مغاوري ومصطفى فهمي في «الحرير المخملي»

ويجسد الفنان مصطفى فهمي ضمن الأحداث شخصية رجل من كبار البلد الذي يعكف فيها وهي الفيوم، ويمتلك عددًا من الأراضي الزراعية والفدادين، بينما يجسد الفنان سامي مغاوري دور مدير أعماله والمسئول عن كل ما يخص الأراضي الزراعية التي يمتلكها مصطفى فهمي ضمن الاحداث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ويحمل العديد من المفاجآت.



بينما الفنانة داليا مصطفى تجسد دور ابنة مصطفى فهمي ضمن الأحداث وتظهر بشخصية صحفية متمردة على طريقة تفكير أهلها، بحكم معيشتهم في الأرياف وتمسكهم بالعادات والتقاليد القديمة.



ـ صناع مسلسل الحرير المخملي

المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني، ماجد أباظة، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هالة مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد.

أحداث مسلسل الحرير المخملي

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في الفترة الزمنية من ثمانينيات القرن الماضى حتى بداية الألفية الجديدة من خلال المتغيرات الاجتماعية؛ وهو بطولة مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل ومأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" للكاتبة أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وأشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، وينتمي لنوعية الدراما المطولة ذات ال 45 حلقة.