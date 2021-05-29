«الصحة»: اللقاح فرصة للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا فرصة لوقاية المواطنين من الإصابة والحد من انتشار الإصابات.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة حجز اللقاح الآن عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة والسكان لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على اللقاح:

www.egcovac.mohp.gov.eg

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنها تستقبل استفسارات المواطنين عن اللقاح عبر الاتصال بالخط الساخن 15335.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 778 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190254 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للاعلام والتوعية إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدمتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للاعلام والتوعية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و 14950 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ