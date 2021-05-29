نائب رئيس المنيا يقود حملة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا بمواقف السيارات

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمواقف سيارات الأجرة.

وتم خلالها المرور على موقف سيارات الإخصاص، والخاص بمراكز شمال المنيا وموقف الكوبري العالي والخاص بمراكز جنوب المنيا، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا واتخذتها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة الوضع الصحي خلال جارحة كورونا واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تابع سير العمل بإدارة الموقف للارتقاء بمستوى وكفاءة العمل بالإدارة، مؤكداعدم السماح لأي شكل من أشكال التقصير، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بتلك الإجراءات منها الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى أماكن الازدحام وعدم الخروج إلا للضرورة لتقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا، للعبور ببلدنا الحبيب مصر إلى بر الأمان من ذلك الفيروس والذى يهدد العالم بأسره.

من ناحيته، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة من خلال الحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتكليفاته لنواب المدينة بمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإجراءات الأحترازية

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإجراءات الأحترازية

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإجراءات الأحترازية

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإجراءات الأحترازية