السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثة عامل قتل على يد شقيقه بالعياط

قتل
قتل

يعكف رجال الطب الشرعي فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل قتل على يد شقيقه، بإطلاق النار عليه، بسبب خلافات أسرية فى إحدى قرى مركز العياط بجنوب الجيزة، لتحديد أسباب وفاته، وتقديم تقرير وافً للنيابة العامة.

وكشفت التحقيقات عن أن عامل أنهي حياة شقيقه بإطلاق النار عليه بسبب خلافات أسرية فى إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وصدر قرار من النيابة بحبسه.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به، فى قرية تابعة لمركز العياط.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شقيق المجنى عليه، أطلق النار عليه، بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

لطب الشرعي الجيزة تقرير الصفة التشريحية جثة عامل قتل شقيقة خلافات أسرية العياط

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