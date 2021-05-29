السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر: طرح «المتحدة» في البورصة يجعل الإعلام ملكًا للمصريين

عمر صميدة، رئيس حزب
عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

رحب حزب المؤتمر بإعادة هيكلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطرح أسهمها في البورصة خلال الفترة القادمة، بما يجعل الإعلام مِلكًا للمصريين، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية، وتحولها من الخسارة إلى الربح.

 وقال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن إطلاق قناة فضائية إخبارية عالمية من القاهرة، كان حُلمًا لطالما طالبنا بتحقيقه، لما للقاهرة من مكانة ودور قيادي، أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الإعلام أصبح أحد أهم الوسائل والتقنيات التي تمتلكها الدول للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.

وقال محمد إمام، مساعد رئيس الحزب للإعلام، إننا بصدد تطور فريد من نوعه في نمط الإدارة والملكية للكيانات الإعلامية، باعتبارها صناعة كبرى، بتولي قامات اقتصادية لها تاريخ مشرف، مثل الأستاذ حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي ضم في تشكيله كوكبة من المتميزين في الدراما والسينما والاقتصاد.

أضاف إمام أن تشجيع المبدعين والكتاب، وإطلاق سلسلة مسابقات في مجال الدراما، سيساعد على خلق جيل جديد من المبدعين، لم تتح له الفرصة من قبل للمشاركة في أعمال بهذا الحجم، مشيراً إلى أن فتح مجال الإنتاج، سيجعل من مصر مركزاً عربياً للثقافة والإبداع.

أشاد مساعد رئيس الحزب بمبادرة عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، بالشراكة مع العديد من الجهات، منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق قناة فضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام

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