«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر يونيه، وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4 - الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6- مرعات وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة



ثانيًا: التسميد

تسميد أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولي: 2 ك سلفات نشادر

الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة:3 ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة



رابعًا: برنامج المكافحة

أولاً: مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5%، 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة.

2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.

3- مكافحة جعل الورد الزغبي باستخدام المصائد

4- علاج تجعد اورق المشمش و مرض تثقب اوراق المشمش و رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

5-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء

6-علاج الموت الرجعي للافرع رش كوسيد 1.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء

7- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

8-مكافحة ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد .