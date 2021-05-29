وزير الصحة الليبي يبحث مع وفد مصري آليات التعاون

استقبل وزير الصحة الليبي علي الزناتي، اليوم السبت، مُستشار محافظ الإسكندرية ورئيس لجنة تطوير القطاع الصحي بمصر محمود الزلباني والملحق الصحي عمر الطوير، لوضع آلية للتعاون فيما يخص تطوير القطاع وإعادة هيكلية النظام الصحي في ليبيا ليخدم الليبيين والعاملين في هذا القطاع.

وقال وزير الصحة الليبي في كلمة له خلال الاجتماع: “يشرفنا ويسعدنا التعاون بشكل كبير وواضح مع الجانب المصري، مصر الحضارة، مصر الأمة، مصر الاستقرار، مصر الدعم، مصر المساندة، وذلك من خلال تفعيل ما سبق واتمام ما يمكن اتمامه من أجل إنجاح هذا التعاون”.

وأضاف: “الشعب المصري منذ الأزل هو الرفيق والصديق للشعب الليبي، ولدينا رغبة شديدة في الإستفادة من كل الخبرات والسياسات الصحية والعلمية المصرية فيما يخص تطوير القطاع”، حسب بيان نقلته قناة ليبيا الحدث، عن الوزارة الليبية.

من جانبه أكد الزلباني سعادته للتعاون مع ليبيا فيما يخص تطوير القطاع الصحي، مشددا على أن الشعب الليبي هو أهلنا، كما تمنى أن يكون له ولو دور بسيط في مساندة ليبيا.

تشكيل لجنة تقييم من الجانبين

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع لجنة تقييمية من الجانبين، لدراسة الوضع الحالي وتحديد احتياج القطاع ووضع خطط قصيرة المدى وخاصة فيما يخص الرعاية الصحية الأولية، ورعاية طب الطوارئ، ورعاية الحالات الحرجة، وخطط طويلة المدى فيما يخص الطب المتقدم في مجالات القلب والأوعية الدموية، الأشعة، الأورام، جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة.

كما تم التطرق إلى الاستفادة من الكوادر المصرية في تخصص طب الأسرة والتمريض المتخصص، إلى جانب تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال ورش عمل تدريبية داخل المستشفيات الليبية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في 20 أبريل الماضي، إن العلاقات القوية بين الشعب المصري والليبي تعود لمئات السنوات ونعمل على عودة هذه العلاقات إلى قمة حالتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مصر تثمن ما قامت به الدولة الليبية وكل الخطوات، مشيرًا إلى دعمها إجراء الانتخابات.

وأشار إلى دعم مصر كافة الجهود الليبية لتحقيق النمو والتنمية للشعب الليبي، لافتا إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة، مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم ونقل الخبرات المصرية من شركات وجهات كحومية وعلى أنم الاستعداد على الشراكة مع نظرائها في ليبيا.

وتابع أنه تم بحث التعاون في العديد من المجالات وستكون هى البداية لعودة العلاقات إلى أعلى مستوى لها، مؤكدا حرص مصر الكامل على وحدة الأراضي الليبية وبدء عجلة التنمية، وحريصون على المشاركة والمساعدة لعودة التنمية.