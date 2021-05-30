الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«عدم ألفة مع أمي».. حكايات عن المرأة والحب في حياة يوسف إدريس

يوسف إدريس
يوسف إدريس

قبلتني أمي لأول مرة حين دخلت كلية الطب، لكن لم تكن شديدة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن تستطيع أن تسميها عدم ألفة وهذا أثر على كثيرًا، وجعلني باستمرار أخاف المرأة، يعني الام وإقبالها على ابنها وتدليله يساعده كثيرا فيمهمة التفاهم مع الجنس الآخر، إنما عندما يكون موقفها هو عدم الإقبال فإن هذا يجعله يحس بالخجل عندما يواجه امراة، وأنا في بداية حياتي كنت خجولا جدا لا أكاد ارفع عيني في وجه امرأة، بهذه الكلمات بدأ الروائي وسيد القصة القصيرة يوسف إدريس سرد حكاياته عن المرأة وذلك في حوار ضمنه الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه "يوسف إدريس على فوهة بركان".

يكمل إدريس:"عرفت الهزيمة في الحب، كل حبي هزائم، والانتصارات قليلة جدا، لان الذي كان يحدث أن كل الستات اللاتي أحبهن لا يحببنني، والستات اللاتي لا أحبهن يحببني، "مفيش الالتقاء"، ولذلك كلها تجارب فاشلة للوصول غلى الحب المتبادل".

يواصل:"كانت والدتي تدعو علي وتقول"روح غلهي يتوب عليك من الكتابة"، والحقيقة كانعندها حق، أنا سعيد بأن أولادي لا يكتبون، أما المصيبة فهي أن الكاتب لا يعتزل، لأنه لو توقف عن الكتابة الذهنية فإنه لا يمكن أن يتوقف عن التفكير، وهذا هو العمل في الكتابة، الكتابة ليست أن الكاتب يكتب، الكتابة هي أنه يفكر".

وتحدث إدريس عن زوجته الراحلة رجاء إدريس قائلًا:" رجاء تحملتني كثيرا، وسر نجاح زواجنا هو أنني لم أهيئ نفسي للزواج، ولكن هيأت الزواج علي، لم آخذ المسألة على انها زواج فعلا، فلا تزال علاقتي بزوجتي حتى الآن هي علاقة حب فقط، ليس هناك الغطار والواجبات المنزلية التقليدية المعروفة، أنا وزوجتي اخترنا أن نعيش مع بعض في نطاق الحب، ولهذا تحول زواجنا إلى الحب والصداقة".

يوسف إدريس مأساة يوسف إدريس القصة القصيرة الكاتب الصحفي محمود فوزي يسف إدريس على فوهة بركان

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«ما زالت تحتاج الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

حريق هائل بـ 4 مصانع في المنوفية و27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

«أمي قالتلي ديه زبالة».. اعترافات نجل المتهمة بقطع رأس زوجها في إمبابة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها