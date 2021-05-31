آخرهم دوقة كامبريدج .. ملكة وأميرات أعلن عن تلقي لقاح كورونا

لمنع الجدل وإثارة اللغط

انتشرت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بشكل واسع وكبير فى العديد من بلدان العالم، وحرص الكثيرون من المسؤولين السياسيين على تقى اللقاح علنا وكان من آخرهم كيت ميدلتون دوقة كمبردج، "الدستور" ترصد سيدات الحكم الاواتى تلقين اللقاح .

- كيت ميدلتون

تلقت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، الجرعة الأولى، من لقاح فيروس كورونا المستجد فى متحف العلوم بلندن مؤخرا ، ووجهت الشكر للقائمين على منح جرعات لقاحات كورونا.

ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر "إنستجرام"، صورة من تلقى كيت ميدلتون للقاح، وكتب عليها:"تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد 19 في متحف العلوم بلندن، أنا ممتنة للغاية لكل من يلعب دورًا في طرح جرعات لقاح كورونا، شكرًا لكم على كل ما تفعلونه".

- الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام فى يناير الماضى أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح وكذلك زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة قبل وفاته ، تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال عدد من وسائل الإعلام، إن الملكة إليزابيث قررت نشر المعلومات بشأن تطعيمها على الملأ "منعا لعدم الدقة أو إثارة لمزيد من التكهنات

وأمضت ملكة بريطانيا (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) قبل وفاته فترة الإغلاق التي تشهدها إنجلترا في القلعة الواقعة في منطقة باركشير جنوب شرقي البلاد، متنازلين عن التجمع التقليدي للعائلة المالكة في مقر ساندرينغهام بمناسبة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ 33 عاما، وكانت تلك آخر الاحتفالات التى جمعت بين الثنائي اللذين ظل امرتبطين لمدة تزيد عن السبعين عاما .

وكانت بريطانيا قد تمكنت من تطعيم أكثر من 10 ملايين مواطن بلقاح فيروس كورونا المستجد، فى محاولة للحد من انتشار الفيروس الذى كبدها العديد من الخسائر الاقتصادية والبشرية .

- ابنتى ملك إسبانيا السابق تثيران الرأى العام بعد تطعيمهما

قالت الأميرة إيلينا ابنة ملك إسبانيا السابق، في بيان مقتضب صدر مؤخرا ، إن الأميرتين الأسبانيتين إيلينا وكريستينا تلقيا تطعيمات كوفيد – 19 مؤخرًا أثناء زيارة والدهما، ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، في أبو ظبي حيث يعيش.

وقد آثارت هذه التطعيمات لاثنين من أفراد العائلة المالكة، جدلاً منذ أن نشرت صحيفة "الكونفيدنشيال" الرقمية في مدريد الخبر لأول مرة

وانتقد العديد من وزراء الحكومة الإسبانية علنًا الأميرتين ، وأصدرت الأميرة إيلينا بعد فترة وجيزة بيانًا قالت إنه “ردًا على تقارير إعلامية حول التطعيم، أنا وأختي (كريستينا)، بعد أن ذهبنا لزيارة والدنا (في أبو ظبي) وبهدف الحصول على جواز سفر صحي يسمح لنا بزيارته بانتظام، عرض علينا اللقاح وقبلناه”.