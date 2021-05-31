الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«خليك إيجابي».. نشاط مجتمعي للتوعية بضرورة تلقي لقاح كورونا على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا

بادر مجموعة من الشباب المتطوعين على التواجد على مختلف شواطئ الإسكندرية لمزيد من التوعية ضد فيروس كورونا بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

في نقطة تجمع تواجد الشباب المتطوع على شاطئ المندرة المجاني، قال رامي يسري رئيس مجلس إدارة خليك إيجابي، إنه مع عودة فتح الشواطئ والتي كان ينتظرها المواطنين بعد الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا كان لابد من أن يكون لنا دور إيجابي مع المواطنين.

وحرص الشباب المتطوع على توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم والوقاية من خطر الإصابة بالوباء الفيروسي.

وتابع يسري، إنه تم توفير مكان لاستقبال المواطنين للتسجيل للقاح كورونا وزيادة المعرفة وأن تناول اللقاح هو من المسؤولية المجتمعية للحفاظ على سلامتنا جميعا.

وأشار إلى أن الحملة توفر أيضا أسطوانات أكسجين وفرق للإسعافات الأولية لاستقبال أي من المصطافين يتعرض للتعب أو الإرهاق لاتخاذ معه إجراءات السلامة الأولية.

واستكمل أن جهودنا التطوعية مع فيروس كورونا شملت أيضا تعقيم الشواطئ من أول أيام إعادة فتحها، لنتواجد على ما يقرب 5 شواطئ بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتعقيم الحمامات وغرف خلع الملابس وغيرها للخفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبها، شددت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الاشتراطات الاحترازية، بالحفاظ على التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن ٤ أمتار بين كل شمسية وأخري، التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.

وشملت أيضا الإجراءات الاحترازية توافر أسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية على الشواطئ، ارتداء أطقم العاملين بالشاطئ للكمامات، واستكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين، وإلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.

 

 

الشباب المتطوع بالإسكندرية
الشباب المتطوع بالإسكندرية
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
كورونا اللقاح شواطىءالاسكندرية السياحة والمصايف وزارة الصحة

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«خليك إيجابي».. نشاط مجتمعي للتوعية بضرورة تلقي لقاح كورونا على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

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